Понедельник, 19 Апреля 2021 15:30

АрмИнфо.Армения не ведет каких-либо переговоров с турецкими властями об установлении дипломатических отношений и открытии государственных границ. Об этом 19 апреля на пресс-конференции в Ереване заявила советник министра иностранных дел РА Марта Айвазян.

"Этот вопрос в последнее время часто понимается. Должна подчеркнуть, что нет никаких переговоров между Арменией и Турцией и никаких переговоров по данному вопросу не планируется", - ответила она на соответствующий вопрос.

Меж тем, на уточнение, остается ли вопрос международного признания Геноцида армян на повестке армянского внешнеполитического ведомства, Айвазян заверила, что этот вопрос продолжает оставаться приоритетом внешней политики Армении. "Естественно, международный процесс признания геноцида армян остается приоритетом нашей внешней политики. И мы не теряем возможностей озвучивания этого вопроса как на международных площадках, так и во время двусторонних контактов. Это подтвердил глава МИД РА на днях в Национальном собрании. В нашей политике ничего не изменилось", - добавила она. Отметим, что в последнее время власти Армении на разных уровнях озвучивают необходимость нормализации армяно-турецких отношений с целью установления долгосрочного мира в регионе.