Понедельник, 19 Апреля 2021 12:58

АрмИнфо. То как будет развиваться в ближайшее время ситуация на юго-востоке Украины всецело зависит от гарантий, которые дадут Киеву его западные партнеры. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Вероятность начала широкомасштабной войны по-прежнему сохраняется. При этом, непосредственное вовлечение США в украинскую войну отнюдь не является обязательным. Штаты просто могут оказать масштабное военно-техническое содействие Украине. После чего Киев сможет инициировать войну с целью возвращения контроля над частью своей территории самостоятельно", - подчеркнул он.

При этом, дипломат особо подчеркнул отсутствие единых интересов Запада в Украине. В этом свете, он отметил незаинтересованность в обострении ситуации и как следствие в ухудшении отношений с Москвой той же Германии и Франции. Меж тем, как Польша и страны Балтии, как это видно, из последних заявлений их руководства, пытаются сформировать против России коалицию.

По оценкам Меликяна, в расчете и с целью признать Москву стороной противостояния в Украине Запад вполне может принять решение поставить задачу по непосредственному втягиванию России в военные действия на территории Украины. В этом свете, дипломат прогнозирует в ближайшие месяцы постепенный рост напряженности на линии соприкосновения украинской армии и вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

В случае реализации подобной программы Меликян ожидает логической попытки продвижения военных формирований самопровозглашенных республик в направлении Мариуполя с целью получения наземной связи с Крымом. Более того, прямое российское вовлечение в войну сделает возможным продвижение в направлении Одессы уже дислоцированной в Крыму российской армии. Со всеми вытекающими последствиями, главным из которых станет перспектива отсечения Украины от Черного моря.