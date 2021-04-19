Понедельник, 19 Апреля 2021 12:46

АрмИнфо.По итогам прошлогодней войны вокруг Карабаха Россия не только осталась, но и усилила собственное военное присутствие на Южном Кавказе. При этом, попытки Запада выпроводить Россию из региона будут продолжены.

В Армении уже просматриваются некоторые политические силы с серьёзным зарубежным финансированием и возможной антироссийской повесткой. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель отдела Евразии Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"По факту Россия остаётся главным военно-политическим партнером Армении. Практически всё вооружение ВС Армении советского или российского производства. Россия в свою очередь в немалой степени зависит от Армении - как от нашего основного союзника на Южном Кавказе. Думаю, что очень скоро начнется усиление и нашей 102-й военной базы. Здесь надо особо отметить, что одним из итогов прошлогодней войны стало развертывание в Карабахе нашими миротворцами 25 военных городков", - заметил он.

По прогнозам Евсеева, военное сословие, те же выходцы из Генштаба ВС, может весьма неплохо проявить себя на внеочередных выборах в армянский парламент. И в случае успеха, они будут лоббировать военно-техническое сотрудничество с Россией. Последнее, по его оценкам, за последние три года несколько ослабло. И это в условиях роста необходимости модернизации национальной армии по итогам проигранной в прошлом году войны.

Комментируя послевоенную ситуацию в Азербайджане, эксперт охарактеризовал ее как эйфорию. По его оценкам, с точки зрения теории военной науки, все последние позорные проявления этой эйфории: частые и подробные представления, неприятные выставки, теперь уже парк с трофеями говорят о том, что это состояние может продолжаться в Азербайджане еще очень долго. "И это состояние режет связь таких стран с реальностью, наделяя их недостижимыми грезами. В этом свете, выставка в Баку стала очередным проявлением нежелания прекращать разговоры о победе", - заметил он.

12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Баку "Парк военных трофеев", где наряду с подбитой армянской техникой издевательски изображены армянские военные, а также каски погибших армянских военных. Некоторые из них "прикованы командирами к орудиям, чтобы предотвратить их бегство с фронта".

По оценкам эксперта, противоречивость заявлений руководства Азербайджана, одновременно упоминающего необходимость мира, разблокирования коммуникаций и своих якобы исторических территорий, как минимум, говорит о том, что в Баку сегодня сами не знают чего, собственно, хотят. При этом, сам факт неоднократного упоминания "исторических земель" - суверенной территории Республики Армения, на его взгляд, должен стать объектом пристального внимания международного сообщества.

В свете вышеизложенного, Евсеев констатирует, что очередные проявления армянофобии являются свидетельством продолжения агрессивной политики Азербайджана в регионе. Параллельно Баку пытается заключить с Ереваном мирный договор с целью закрепить итоги войны и зафиксированные в Заявлении о перемирии от 9-го ноября итоги от возможных геополитических или внутриполитических трансформаций.

"Азербайджан считает вопрос решенным и стремится закрепить это решение на бумаге. Тем не менее, наличие множества противоречий, к примеру, вопроса статуса Нагорного Карабаха более чем очевидно. И все это является причиной для долгих обсуждений и переговоров. Я лично убежден в необходимости скорейшего обсуждения и решения всех этих проблем. В противном случае разблокирование коммуникаций может оказаться весьма проблематичным, и носить полноценный характер не будет", - подытожил российский эксперт.