Пятница, 16 Апреля 2021 17:53

АрмИнфо.Военные преступления Азербайджана и Турции доказывают, что история может повторяться. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, призвав никогда не принимать, и никогда не забывать Геноцид армян в Османской империи.

При этом Мюзелье отметил, что как и в предыдущие годы, примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных Геноциду армян, чтобы напомнить об этой исторической правде.

"Да, геноцидальным варварством младотурки хотели истребить армян до последнего в 1915 году", - констатировал он.

Вместе с тем он проинформировал, что встретился в этом году с представителем Нагорно- Карабахской Республики во Франции Ованнесом Геворкяном.

" Военные преступления Азербайджана и Турции доказывают, что история может повторяться. Мы взаимодействуем с Советом координации армянских организаций во Франции (CCAF), чтобы поддержать группы беженцев. И я лично поддерживал все инициативы, предпринятые для освобождения заключенных, а также для признания Нагорного Карабаха Францией, Европой и ООН! Армяне Франции всегда могут рассчитывать на меня", - подытожил Мюзелье.