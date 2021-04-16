Пятница, 16 Апреля 2021 16:14

АрмИнфо. Жители села Маргаовит бойкотировали общественные слушанья вокруг возможной эксплуатации золото-полиметаллического месторождения в Лори.

Отметим, что в Лорийской области планируется открытие очередного полиметаллического месторождения, которое намерено эксплуатировать компания Lusajur Ventures Invest, принадлежащая не названным инвесторам из Чехии. Сегодня должны были состояться общественные слушания, однако жители общины бойкотировали их, заявив, что ни в одном населенном пункте Лорийской области общественные слушания не пройдут.

Представляющий интересы чешских инвесторов, бывший руководитель Службы социального обеспечения страны Вазген Хачикян, который еще при прошлой власти был осужден за хищение средств в особо крупных размерах, заверил жителей общины, что речь идет о закрытом методе добычи руды, не имеющем хвостохранилища. Не будет здесь и обогатительной фабрики.

Он отметил, что на данном этапе предполагается лишь начать геологоразведочные работы, и только после получения результатов, можно будет приступить к работе.

Однако жители были категоричны в своем решении, ввиду, как они считают, очевидного вреда, который может быть причинен эксплуатацией рудника здоровью людей и экологии Лорийской области. В Маргаовите заявили, что приоритетом области сегодня является развитие туризма, поэтому об эксплуатации новых металлургических месторождений речи быть не может.

Проект охватывает интересы 5 общин Лорийской области - Дебед, Ехегнут, Ваагни, Ваагнадзор и Маргаовит.