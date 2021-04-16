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АрмИнфо. Жители села Маргаовит бойкотировали общественные слушанья вокруг возможной эксплуатации золото-полиметаллического месторождения в Лори.
Отметим, что в Лорийской области планируется открытие очередного полиметаллического месторождения, которое намерено эксплуатировать компания Lusajur Ventures Invest, принадлежащая не названным инвесторам из Чехии. Сегодня должны были состояться общественные слушания, однако жители общины бойкотировали их, заявив, что ни в одном населенном пункте Лорийской области общественные слушания не пройдут.
Представляющий интересы чешских инвесторов, бывший руководитель Службы социального обеспечения страны Вазген Хачикян, который еще при прошлой власти был осужден за хищение средств в особо крупных размерах, заверил жителей общины, что речь идет о закрытом методе добычи руды, не имеющем хвостохранилища. Не будет здесь и обогатительной фабрики.
Он отметил, что на данном этапе предполагается лишь начать геологоразведочные работы, и только после получения результатов, можно будет приступить к работе.
Однако жители были категоричны в своем решении, ввиду, как они считают, очевидного вреда, который может быть причинен эксплуатацией рудника здоровью людей и экологии Лорийской области. В Маргаовите заявили, что приоритетом области сегодня является развитие туризма, поэтому об эксплуатации новых металлургических месторождений речи быть не может.
Проект охватывает интересы 5 общин Лорийской области - Дебед, Ехегнут, Ваагни, Ваагнадзор и Маргаовит.
|Жители Маргаовита бойкотировали общественные слушанья вокруг возможной эксплуатации золото-полиметаллического месторождения в Лори
|Президент Армении провел встречи со спикером парламента и Католикосом- Патриархом всея Грузии
|Дан старт строительным работам моста "Дружбы" на армяно-грузинской границе
|Оник Гаспарян призвал парламентские фракции Армении создать комиссию по расследованию обстоятельств последней войны
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|Политик: Деоккупация Арцаха возможна исключительно в минском формате
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|Спецпредставитель ЕС поднял вопрос совместного использования Арменией и Азербайджаном водохранилищ
|ГСЧС Арцаха: Состояние спасателя, подорвавшегося на мине стабильное
|Овик Агазарян предлагает Армении перейти на двухпалатную парламентскую систему
|В Москве состоялась мероприятие, посвященное более чем 130-летней истории коньякоделия в Армении
|Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат
|В Армении число выздоровевших за сутки от коронавиурса граждан впервые за долгое время превысило количество заболевших
|В ереванском больничном комплексе "Гераци" произошел пожар, есть пострадавшие
|Зурабишвили: Предложенная Грузией платформа диалога и деэскалации остается в силе
|Армен Саркисян: Невозможно установить долгосрочный мир в регионе без справедливого урегулирования карабахского конфликта
|Никол Пашинян на встрече с делегацией ЕС коснулся армяноненавистнической политики, всячески поощряемой высшим руководством Азербайджана
|Офис Совета Безопасности опубликовал рассекреченные документы в ответ на заявления Оника Гаспаряна
|Высший судебный совет приостановил полномочия Рубена Вардазаряна - его обязанности будет осуществлять Гагик Джангирян
|Прогноз: На мирный договор с Баку Ереван сейчас не пойдет
|Глава МО Армении отметил важную роль РФ в стабилизации военно-политической ситуации в регионе
|Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия - Захарова
|Захарова: Москва надеется, что в Анкаре услышали предостережение Лаврова по Украине
|В Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия»
|Срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая
|Президент Армении прибыл с официальным визитом в Грузию
|В богатом солнечными днями Апаране на склоне горы открывается город роз
|Валентина Матвиенко: Отношения между Россией и Арменией - многогранные и взаимодополняющие
|Путин и Лукашенко обсудили Карабах
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
|Ереван заверяет: Всем партнерам была предоставлена исчерпывающая информация об оружии, используемом турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили текущую ситуацию в регионе
|Нагдалян: Армения в ближайшее время не планирует встречаться с азербайджанской стороной
|Утвержден план мероприятий к 106-ой годовщинe Геноцида армян
|Ереван: Все военнослужащие и гражданские лица, захваченные Азербайджаном в ходе вооруженной агрессии против Арцаха, должны быть репатриированы
|Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно предоставит правительству Армении грант в размере $8,2 млн.
|Степанакерт: Вопрос военнопленных был одним из ключевых на повестке переговоров со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|Давид Бабаян: Арцах никогда не был полноправной частью Азербайджана и никогда не будет
|Политолог: Суть выборов сведена к поиску спасителя Армении
|В МИД Азербайджана тяжело восприняли критику посла Франции в Армении в связи с открытием в Баку "трофейного парка"
|В Армении будет создано министерство внутренних дел
|Лукашенко пообещал рассказать много хорошего о том, что Ильхам Алиев предлагал армянскому народу и руководителям Армении
|Армению хотят лишить новогодних праздников
|Президент Армении не подписал очередной закон, инициированный действующими властями
|Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельхоз работ в Нагорном Карабахе
|Правительство одобрило деятельность PROPARCO в Армении
|Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области
|Омбудсмен Армении подчеркнул важность международного давления на Азербайджан по вопросу возвращения армянских пленных
|Армения назначит торгового представителя страны в ИРИ
|Глава МВД Арцаха назначен руководителем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших
|Герасимов: Армения - ключевой союзник и партнёр России в Закавказье
|Глвав МИД РА: Единственной платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Начальник Генштаба ВС РА принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
|Лукашенко: Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта
|Общее число погибших военнослужащих в Арцахе будет в пределах 4000 человек - Премьер РА
|Армения договорилась с Россией о поставке <Спутник V> в объеме 1 млн. доз
|Америабанк размещает очередные выпуски облигаций на сумму 20 млн долларов и 5 млрд драмов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тер-Петросян считает бессмысленным реагировать на душевные конвульсии гибельной для нации напасти
|Пашинян отметил психические отклонения Алиева и заговорил стихами
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|Прогноз: На мирный договор с Баку Ереван сейчас не пойдет
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