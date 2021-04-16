Пятница, 16 Апреля 2021 14:55

АрмИнфо. Заставить Ильхама Алиева вернуть армянских пленных способно лишь мощное, скоординированное международное давление. Более чем очевидно, что лишь страх за собственный рейтинг может побудить его пойти на этой шаг. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

После подписания 9-го ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне карабахского конфликта Азербайджан, нарушив данные договоренности, захватил в плен более 60-ти армянских военнослужащих. И, несмотря на неукоснительное выполнение Арменией всех пунктов заявления от 9-го ноября, Баку отказывается выполнять свою часть и вернуть всех армянских пленных.

За весь поствоенный период было лишь несколько случаев обмена пленными, в рамках которых в Армению вернулись около 70 военных и гражданских лиц. Причем, некоторые из которых вообще были выкуплены родными. По данным правозащитников, в азербайджанском плену все еще остается до 300 армян, что в Баку упорно отрицают.

И до тех пор, пока этого давления нет, Алиев, согласно аналитику, будет продолжать попытки выудить у Армении как можно больше уступок посредством манипулирования темы пленных. Согласно Папяну, в представлении Алиева подобное положение дел ведет к наращиванию внутри страны давления на премьера Пашиняна. В результате чего, согласно расчетам Баку, он может проявить большую уступчивость в ответ на требования Алиева, стремящегося получить коридоры через Мегри и даже Горис.

"Здесь немаловажно отметить, что армянские пленные являются в руках Алиева механизмом, рычагом давления отнюдь не только на Армению. Алиев активно использует этот рычаг также в целях давления на Россию. Таким образом, он компрометирует также Москву, имидж российского президента, также поставившего подпись под трехсторонним заявлением от 9-го ноября. Более того, именно Россия является гарантом реализации всех без исключения пунктов данного документа. Одним из которых, напомню, является возвращение всех без исключения пленных",

- подчеркнул он.

В этом свете, Папян считает скорейшее обращение руководством Армении по вопросу пленных в различные международные организации, инстанции и страны необходимостью. Отметив, что многие авторитетные международные организации все еще не выразили позицию по данной проблеме, аналитик подчеркнул необходимость последовательной работы Еревана в данном направлении на международной арене.