Четверг, 15 Апреля 2021 13:41

АрмИнфо.Суть, весь смысл запланированных на 20 июня внеочередных выборов в Армении сводится к тому, кто же нас спасет - Россия или же Запад. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Во внутриполитической части выборов дискуссия в основном разворачивается вокруг необходимости избрать такую политическую силу, которая бы не имела отношения ни к нынешним, ни к бывшим. И если таковая упоминается, то она уже априори считается положительной, хорошей силой. Даже если никогда, нигде и ни в чем себя не проявляла, совершенно непонятно, кем и откуда подпитывается финансово и чем собирается заниматься, придя к власти", - подчеркнул он.

Еще одним "железным" аргументом подобных новых сил политолог считает заявления об их очереди править страной. Согласно Даниеляну, практически все подобные политические объединения твердо убеждены в наступлении именно их очереди находится у кормила власти. При этом, по понятным причинам от разъяснений кто и по какому принципу записал их в очередь на власть и где находится данный список, данные партии, согласно политологу, воздерживаются. В этом свете, политолог оценивает политическое поле в Армении как находящееся в дегенеративном состоянии. Любая же попытка вывести дискурс из данного состояния в поле реальной политической дискуссии, поставить под сомнение очевидный идиотизм стези о невозможности выбора исключительно между "бывшими" и "нынешними", немедленно наталкивается на действенное противодействие. Более того, та же попытка как-то опровергнуть сведение выборов к поискам спасителя из-за горизонта ставит под удар предвыборные догмы и потому мгновенно превращает сомневающегося во врага.

"Таким образом, в Армении сегодня существует негласное табу на любую попытку нарушения текущей пустынной безмятежности мысли. Что, вне всяких сомнений, обусловлено обеспокоенностью за сохранность, построенных из песка, предвыборных амбиций. Меж тем, в реальности в отношении Армении сегодня нет даже дружественно настроенных стран, но говоря уже о спасителях. И вот в этой ситуации, претендующие на власть политические силы в предвыборный период даже не пытаются ее обсуждать, не говоря уже о предложениях по выходу из этой ситуации. Это просто фантастическая ситуация", - подытожил политолог.