Среда, 14 Апреля 2021 17:55

АрмИнфо. Подтвержденное число погибших армянских военнослужащих в арцахской войне к настоящему моменту составляет 3 621 человек. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля в ходе парламентского часа.

По словам Пашиняна, число пропавших без вести составляет 321 человек. Кроме того, на стадии ДНК-анализа находятся останки 201 человека, есть более 100 останков, идентифицированных с конкретными родными, но родные по разным причинам пока отказываются принимать эти факты. "Многие наши соотечественники верят, что их родные живы, находятся в плену, есть семьи, которые не доверяют анализам ДНК. Они по своей инициативе проведет анализ за рубежом, однако государство со своей стороны выражает готовность оказать содействие", - отметил он.

Пашинян предположил, что существенных изменений эти показатели не претерпят. "Таким образом, общее число погибших будет в пределах 4000 человек, плюс минус 50 человек, простите меня за эти слова", - заявил премьер. После этого он попросил депутатов минутой молчания почтить память погибших воинов.