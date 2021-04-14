Среда, 14 Апреля 2021 13:32

АрмИнфо. Финансирование науки в Армении ежегодно будет повышаться. Об этом 14 апреля в Национальном собрании Армении сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Отметив, что в этом году финансирование научной сферы было увеличено на 14,5%, или на 2 млрд. драмов, премьер сообщил, что, начиная с 2022 года по 2025-й, государство намерено в среднем увеличивать бюджетирование науки на 3-5 млрд. драмов.

Кроме того, Пашинян сообщил, что наряду с действующей системой повышения заработных плат учителей, принято решение внедрить кредитную систему и для научных сотрудников (Европейская система трансфера и накопления кредитов (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS - Ред.), начиная от аспирантов, заканчивая директорами научно- исследовательских институтов.

В этом ключе глава правительства напомнил, что в результате системы повышения квалификации учителей соразмерно будет увеличиваться и заработная плата последних. <Заработная плата учителей будет повышаться в результате накопления кредитов в рамках прохождения аттестации>, - пояснил он. Уже принято решение повысить заработную плату учителей на 30-50%.