Среда, 14 Апреля 2021 12:54

АрмИнфо.Защитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в парламенте.

Пашинян отметил, что в настоящее время на Сюникском участке в охране госграницы участвуют, в том числе, российские пограничники. "В стратегической перспективе предполагаем, что защиту госграниц, где сегодня несут службу армянские ВС, будут осуществлять погранвойска, а подразделения армии будут заниматься исключительно вопросами боевой подготовки и повышением боеготовности", - сказал он.

Безопасность Арцаха, как сообщил премьер, будет обеспечивать Армия обороны вместе с российскими миротворческими силами и изменений в этом плане не намечаются. -