Среда, 14 Апреля 2021 12:44

АрмИнфо. Военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.14 апреля,

"Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров и взаимными союзническими обязательствами. В этом контексте для Армении практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО в Кавказском регионе", - сказал он.

Согласно логике сформированных систем, ка пояснил Пашинян, нападение на Армению означает нападение на Россию и две страны совместно должны противостоять внешним угрозам.

В этом ключе, как отметил глава кабмина РА, дан старт широкомасштабному реформированию ВС РА, которое предполагает структурные и содержательные перемены. "В стратегической перспективе мы думаем над переходом к профессиональной армии и существенному пересмотру срочной и призывной службы",- заявил он.

Помимо этого, Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области. "Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике",- сообщил Пашинян. По его словам, обсуждения по этим вопросам с РФ проходят достаточно эффективно.