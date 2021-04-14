Arminfo.info




 Среда, 14 Апреля 2021 12:16
Давид Степанян

Аналитик: Карабах и Украину объединяет Турция

Аналитик: Карабах и Украину объединяет Турция

АрмИнфо. На примере обострения ситуации на юго- востоке Украины мы наглядно видим влияние, оказываемое прошлогодней войной вокруг Карабаха на лидеров в Киеве. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"Понятно, что разморозка конфликта, слом карабахского статус-кво создает для многих в Украине соблазн в пользу более жестких действий. Однако, даже в условиях отсутствия эскалации даже отдаленно напоминающей прошлогоднюю, Москва в очередной раз уже озвучила готовность к ответу на возможное нарушение Киевом "красных линий". Так что в данном случае последствия могут быть совершенно иными", - отметил он.

Меж тем, в отличие от ситуации вокруг Донбасса, в ситуации вокруг Карабаха Москва никогда не озвучивала готовность поддержать одну из сторон конфикта. В прошлогоднем противостоянии Россия, согласно Маркедонову, ограничивалась ролью балансира между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Плюс к этом, он считает необходимым прибавить огромную разницу в весе между Арменией и Россией как государств-патронов де-факто образований.

В этом свете, между карабахским и украинский сюжетом, согласно Маркедонову, существует множество различий. Но есть и одно общее обстоятельство - их объединяет Турция. А еще точнее стремление Анкары нарастить собственное влияние в обоих конфликтных регионах. С той лишь разницей, что если в Карабахе Турция сделала это посредством демонстрации собственной военно-дипломатической мощи, в случае Украины Анкара пока что проявила себя резкой активизацией военно-технического сотрудничества с Киевом.

Еще одним направлением турецкой активности в украинском направлении аналитик счиатет наращивание политического сотрудничества между Анкарой и Киевом. В этом свете, он напомнил, что с избранием Владимира Зеленского главой государства он встречался с Эрдоганом аж четыре раза. И практически все взаимные визиты сопровождались подписанием рамочных соглашений и меморандумов касательно развития ВТС. А на примере появления в ВС Украины новых турецких "байрактаров" можно говорить и о практической реализации данных документов и договоренностей.

"Итак Украина последних месяцев говорит об очередном усилении Турции на постсоветском пространстве. И здесь крайне важно отметить европейский вектор данного усиления, поскольку ранее Анкара предпочитала усиливать влияние на азиатском, каспийском направлении постсоветского пространства. На примере Украины и посредством вмешательства в дела Украины мы видим попытку турецкого выхода не только в европейскую часть постссоветского пространства, но и в Европу и в европейскую политику в целом. И это важно констатировать и зафиксировать", - подытожил Маркедонов


Лента новостей
Защитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска - Премьер РАЗащитой госграниц Армении будет заниматься не армия, а погранвойска - Премьер РА
Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской областиАрмения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области
"Ты агент Турции, нет, это ты агент!" - Пашинян в ответ назвал Роберта Кочаряна турецким агентом
Страны ЕАЭС обсуждают подключение Азербайджана к работе союза - РБКСтраны ЕАЭС обсуждают подключение Азербайджана к работе союза - РБК
Аналитик: Карабах и Украину объединяет ТурцияАналитик: Карабах и Украину объединяет Турция
Наша власть унаследовала карабахский вопрос в тупиковом, предвоенном состоянии - ПашинянНаша власть унаследовала карабахский вопрос в тупиковом, предвоенном состоянии - Пашинян
В СНБ Армении завершили следствие по уголовному делу в отношении Ара ВарданянаВ СНБ Армении завершили следствие по уголовному делу в отношении Ара Варданяна
Как было принято решение идти на перемирие путем тяжелых уступок - рассказал ПашинянКак было принято решение идти на перемирие путем тяжелых уступок - рассказал Пашинян
Никол Пашинян обвинил во лжи Оника ГаспарянаНикол Пашинян обвинил во лжи Оника Гаспаряна
Прогноз: Стремление России что-то урвать от турецкой игры ничем хорошим не завершитсяПрогноз: Стремление России что-то урвать от турецкой игры ничем хорошим не завершится
Посольство США опровергает информацию о расширении Вашингтоном программы по исследованию смертельно опасных вирусов в АрменииПосольство США опровергает информацию о расширении Вашингтоном программы по исследованию смертельно опасных вирусов в Армении
Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвиженияСопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвижения
Родственники военнопленных заблокировали входы и выходы администрации Ширакской областиРодственники военнопленных заблокировали входы и выходы администрации Ширакской области
МЧС: В результате взрыва близ таможни Агарака погиб человекМЧС: В результате взрыва близ таможни Агарака погиб человек
Посол Франции: Армения достойна в своем поражении, надо быть достойным и в случае победыПосол Франции: Армения достойна в своем поражении, надо быть достойным и в случае победы
Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику КиеваРябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева
Армения отказалась предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких Bayraktar TB2Армения отказалась предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких Bayraktar TB2
Ардшинбанк вместе с Visa запустил электронный кошелек в приложении Мобайл банкингАрдшинбанк вместе с Visa запустил электронный кошелек в приложении Мобайл банкинг
Прогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисомПрогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисом
Парламент не поддержал кандидатуру Левона Буниатяна в качестве члена КРОУПарламент не поддержал кандидатуру Левона Буниатяна в качестве члена КРОУ
Алиев о деятельности посредников и притязаниях на территории АрменииАлиев о деятельности посредников и притязаниях на территории Армении
Лукас Фурлас: Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенныхЛукас Фурлас: Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенных
Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с открытием в Баку трофейного “парка”Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с открытием в Баку трофейного “парка”
Кремль: Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в КарабахеКремль: Военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаружения обломков ракет “Искандер” в Карабахе
Племянника Сержа Саргсяна вновь арестовалиПлемянника Сержа Саргсяна вновь арестовали
Мы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе – провластный депутатМы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе – провластный депутат
Омбудсмен Арцаха: Удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мираОмбудсмен Арцаха: Удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мира
Офис Саргсяна резко ответил Алиеву, призвав сориентироваться, которая его ложь,  “правильнее”Офис Саргсяна резко ответил Алиеву, призвав сориентироваться, которая его ложь,  “правильнее”
Эдмон Марукян: Где заявление МИД в связи с открытием «Парка» в Баку?Эдмон Марукян: Где заявление МИД в связи с открытием «Парка» в Баку?
В Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империиВ Тбилиси откроется выставка, посвященная Геноциду армян в Османской империи
Армения должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров - Арман БабаджанянАрмения должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров - Арман Бабаджанян
В Армении зарегистрировано 726 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении зарегистрировано 726 новых случаев заражения коронавирусом
Алиев вдруг заговорил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией по КарабахуАлиев вдруг заговорил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху
Лавров и Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне карабахского конфликтаЛавров и Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта
Канада отозвала разрешения на экспорт вооружений и технологий в Турцию, после получения доказательства их применения в КарабахеКанада отозвала разрешения на экспорт вооружений и технологий в Турцию, после получения доказательства их применения в Карабахе
"В силу права" Аршак Карапетян считается назначенным на должность первого замначальника Генштаба ВС РА - Правительство
Третий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасностиТретий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасности
Арман Татоян: Арман Татоян: "Парк" в Баку, посвященный карабахской войне, подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Армении и Арцаха
Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставкуДиректор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
В Европарламенте обсудят В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против АрцахаВ СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?
Получи сейчас, оплати потом - ту же суммуПолучи сейчас, оплати потом - ту же сумму
Мария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССРМария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Генпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характераГенпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характера
Лукашенко едет в АзербайджанЛукашенко едет в Азербайджан
Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Госдуму VIII созыва
Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблемАналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>
Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения РоссииРоссийский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
Начальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионахНачальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
Посол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомствПосол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств
Посол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленныхПосол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных
Президент Армении решил проверить конституционность Закона Президент Армении решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА"
АРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые землиАРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые земли
В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в КосмосВ этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос
За сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человекаЗа сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человека
МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей СарушенаМВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей Сарушена
В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФВ Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисомПрогноз: Парламентские выборы в Армении могут завершиться политическим кризисом
Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблемАналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения РоссииРоссийский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключеноПрогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собираетсяПарламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности