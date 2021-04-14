Среда, 14 Апреля 2021 12:16

АрмИнфо. На примере обострения ситуации на юго- востоке Украины мы наглядно видим влияние, оказываемое прошлогодней войной вокруг Карабаха на лидеров в Киеве. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"Понятно, что разморозка конфликта, слом карабахского статус-кво создает для многих в Украине соблазн в пользу более жестких действий. Однако, даже в условиях отсутствия эскалации даже отдаленно напоминающей прошлогоднюю, Москва в очередной раз уже озвучила готовность к ответу на возможное нарушение Киевом "красных линий". Так что в данном случае последствия могут быть совершенно иными", - отметил он.

Меж тем, в отличие от ситуации вокруг Донбасса, в ситуации вокруг Карабаха Москва никогда не озвучивала готовность поддержать одну из сторон конфикта. В прошлогоднем противостоянии Россия, согласно Маркедонову, ограничивалась ролью балансира между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Плюс к этом, он считает необходимым прибавить огромную разницу в весе между Арменией и Россией как государств-патронов де-факто образований.

В этом свете, между карабахским и украинский сюжетом, согласно Маркедонову, существует множество различий. Но есть и одно общее обстоятельство - их объединяет Турция. А еще точнее стремление Анкары нарастить собственное влияние в обоих конфликтных регионах. С той лишь разницей, что если в Карабахе Турция сделала это посредством демонстрации собственной военно-дипломатической мощи, в случае Украины Анкара пока что проявила себя резкой активизацией военно-технического сотрудничества с Киевом.

Еще одним направлением турецкой активности в украинском направлении аналитик счиатет наращивание политического сотрудничества между Анкарой и Киевом. В этом свете, он напомнил, что с избранием Владимира Зеленского главой государства он встречался с Эрдоганом аж четыре раза. И практически все взаимные визиты сопровождались подписанием рамочных соглашений и меморандумов касательно развития ВТС. А на примере появления в ВС Украины новых турецких "байрактаров" можно говорить и о практической реализации данных документов и договоренностей.

"Итак Украина последних месяцев говорит об очередном усилении Турции на постсоветском пространстве. И здесь крайне важно отметить европейский вектор данного усиления, поскольку ранее Анкара предпочитала усиливать влияние на азиатском, каспийском направлении постсоветского пространства. На примере Украины и посредством вмешательства в дела Украины мы видим попытку турецкого выхода не только в европейскую часть постссоветского пространства, но и в Европу и в европейскую политику в целом. И это важно констатировать и зафиксировать", - подытожил Маркедонов