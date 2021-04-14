Среда, 14 Апреля 2021 11:22

АрмИнфо. Постоянный характер изменений в международных отношениях эрдогановская Турция с целью защиты своих интересов обречена на выступление с позиции силы.

Это дает Анкаре возможность самостоятельно решать - при каком раскладе, в какой масти и в каком знаке выставлять свой "джокер". Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Сегодня мы видим, как Эрдоган повышает ставки в этой игре. Где-то он выигрывает, где- то проигрывает. Но пока что ему удается удерживать общий баланс, в первую очередь в силу прекрасного осознания слабостей, страхов, тщеславия, глупости и алчности своих партнеров в данной игре. И соответственно продолжать активную внешнюю политику по всем направлениям, одновременно оставаясь авангардом <авторитарного интернационала>, верным союзником демократического Запада, любимым другом России, <отцом всем тюркам> и <защитником всех мусульман номер один> в мире", - заметил он.

В той же ситуации вокруг, оказавшейся перед угрозой военного вторжения Украины, кроме США и единичных союзников в Центральной Европе, объединенная Европа особого желания поддержать Киев, по оценкам эксперта, не проявляет. Но Эрдоган немедленно появляется со своей четкой позицией по Украине, риторически почти ничем не уступающей Вашингтону, и здесь. Причем, появляется непосредственно после телефонной беседы с Путиным, заявляя, что военное сотрудничество с Украиной не направлено против третьих стран.

Тем не менее, в реальности ситуация, по оценкам Меграбяна не столь устойчива. Соответственно, продолжать упиваться по инерции своими тактическими успехами бесконечно Эрдоган не может. По причине не только политических закономерностей, но и множества собственных проблем, одой из которых является, ограничивающее множество его внешнеполитических инициатив, падение турецкой лиры. Согласно эксперту, на этом фоне, фокусы Эрдогана с Путиным, поставки комплексов С-400 уже превращаются в непреодолимое препятствие на пути усилий Анкары предотвратить санкции США.

И в этой международной ситуации вокруг Турции, Еревану, по оценкам Меграбяна, необходимо избежать ситуации, в которой Вашингтон будет ставить Эрдогана на место исключительно посредством "армянской дубинки". Согласно эксперту, Турция слишком важна для США, соответственно, оценки Вашингтона вокруг армянских вопросов как всего лишь дань политической конъюнктуре явно не в интересах Армении.

На этом фоне, согласно эксперту, в Ереване, наконец, начинают осознавать "неспособность" Москвы решить вопрос армянских пленных в Азербайджане, до тех пор, пока Армения не обратиться с этим вопросом по другим адресам. Свидетельством данного понимания Меграбян считает последнюю статью посла Армении в США Варужана Нерсесяна в которой он прямо призвал Вашингтон вмешаться в вопрос армянских пленных.

"Москву чрезвычайно нервирует, когда она видит, что и в Ереване все видят и понимают. И что как вчера завтра уже может не получится. И если Армения собирается как-то заставить считаться со своими интересами, необходимо продемонстрировать, что политика Еревана определяется в Ереване, а не в Москве. В первую очередь, исходя из того, что неуемное стремление России урвать хоть что-то из турецкого покера краплеными картами, даже за счет собственных интересов, завершиться чем-то хорошим неспособно априори", - подытожил эксперт.