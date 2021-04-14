Среда, 14 Апреля 2021 11:00

АрмИнфо. Посольство США в Армении опровергает информацию о расширении Вашингтоном программы по исследованию смертельно опасных вирусов в Армении.

Ряд армянских СМИ растиражировали информацию о том, что США расширяют программу по исследованию смертельно опасных вирусов в Армении. Отмечается, что якобы представители Пентагона имеют неограниченный доступ к ресурсам Армении в области биотехнологических исследований и намерены расширить военно-биологическую деятельность в Армении, вплоть до разработки "боевых вирусов".

В этой связи АрмИнфо направили запрос в американское дипломатическое представительство для проверки достоверности данной информации.

В посольстве США в РА в частности отметили: "Вышеуказанные публикации не имеют ничего общего с реальностью. Между Соединенными Штатами и Арменией сформировано сотрудничество по широкому спектру двусторонней повестки: по экономическим, политическим, судебным и вопросам безопасности".

При этом в диппредставительстве напомнили, что с 2008 года взаимодействие включает и поддержку армянских лабораторий, которые имеют жизненно важное значение для улучшения способности Армении выявлять и изолировать заболевания. "К примеру, независимое тестирование и исследование COVID-19 в Армении, в условиях высокого уровня лабораторной биобезопасности и биозащищенности, предотвращая превращения заболевания в пандемию. Всем прекрасно известно и неоднократно публично заявлялось, что это местные лаборатории, управляемые армянскими специалистами, и правительство Армении самостоятельно контролирует доступ к лабораториям", - подытожили в посольстве США в РА.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общий объем финансирования составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.

Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.