Вторник, 13 Апреля 2021 16:44

АрмИнфо. Власти Армении отказались предоставить информацию Канаде по вопросу использования в Нагорном Карабахе турецких беспилотниктов Bayraktar TB2. Об этом говорится в заключительном отчете по части разрешения экспорта в Турцию, опубликованном на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

В отчете напоминается, что бывший представитель Министерства обороны Армении заявлял, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 был сбит армянскими подразделениями ПВО во время боев в Нагорном Карабахе, и опубликовал твит с изображением предполагаемых обломков беспилотника TB2. "После приостановления действия разрешения 5 октября 2020 года Канада попросила Армению предоставить любую информацию, которая могла бы помочь в рассмотрении обвинений (использование канадских технологий в беспилотниках - ред.). Однако, Армения не предоставила такой информации", - отмечается в отчете.

На этот факт обращается внимание и в заявлении Армянского национального комитета Канады (ANCC).

"Очень озадачивает то факт, что в расследовании, опубликованном Министерством иностранных дел Канады, написано, что они обратилась к Армении с просьбой предоставить любую информацию, которая могла бы поддержать использование канадских технологий в беспилотниках Bayraktar, но власти Армении не предоставили такой информации. Армянский национальный комитет Канады продолжит свои усилия по предотвращению продажи Канадой какой-либо военной продукции в Турцию", - отмечается в заявлении ANCC, при этом добавляется, что вопросы, связанные с продажей продукции военного назначения в Турцию, всегда были в числе их политических приоритетов.

"Решение канадского правительства - военно-политическая пощечина турецкому государству. В мире не так много стран, где действует запрет на продажу военной продукции в Турцию. Кроме того, Канада является одним из ключевых членов НАТО, одним из основных рынков закупки военной продукции для Турции. Примечательно, что подавляющее большинство канадской военной продукции, приобретаемой Турцией, включает продукцию Wescam. Таким образом, после приостановки поставок, турецко- канадские торговые отношения в сфере военной промышленности почти полностью разорваны", - отмечается в заявлении ANCC, добавляется, что на самом деле Турция обманным путем приобрела ведущие канадские технологии, и это вызвало большое недовольство канадских общественных и политических кругов.

Как ранее сообщало АрмИнфо, власти Канады отозвали ранее выданные разрешения на экспорт канадских вооружений и технологий в Турцию, так как получили доказательства их применения в конфликте в Нагорном Карабахе