Вторник, 13 Апреля 2021 10:45

АрмИнфо.Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф на переговорах в Тегеране коснулись ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщил Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров на совместной пресс- конференции, в контексте ситуации в Нагорном Карабахе была высказана поддержка устойчивому прекращению огня, подчеркнута важность преодоления последствий конфликта и в целом достижения его политико-дипломатического урегулирования на справедливой основе, в интересах армянского и азербайджанского народов.

"И рассмотрели ту роль, которую страны региона могут сыграть в этом процессе", - сказал российский министр, добавив, что были рассмотрены и другие актуальные международные темы.