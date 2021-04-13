Вторник, 13 Апреля 2021 10:28

АрмИнфо. Власти Канады отозвали ранее выданные разрешения на экспорт канадских вооружений и технологий в Турцию, так как получили доказательства их применения в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы МИД Канады Марка Гарно.

В заявлении напоминается, что прошлой осенью, в соответствии со строгим режимом экспортного контроля, правительство Канады приостановило выдачу разрешений на экспорт военных товаров и технологий в Турцию в ожидании результатов расследования утверждений о том, что канадские технологии использовались Азербайджаном в военном конфликте в Нагорном Карабахе. При этом министр подчеркнул, что был проведен тщательный анализ всех приостановленных и действующих разрешений на экспорт всех товаров и технологий военного назначения, предназначенных для Турции.

"После завершения проверки, в ходе которой были обнаружены убедительные доказательства того, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, использовались в Нагорном Карабахе, я сегодня объявляю об отмене разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года. Такое использование не соответствует внешней политике Канады и заверениям Турции в отношении их конечного использования", - подчеркнул Гарно.

Министр добавил, что в понедельник обсудил данную ситуацию с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, заявив при этом об озабоченности Канады использованием ее экспортируемых технологий в военных конфликтах, что противоречит законам страны. Он также выразил надежду, что Канада и Турция, являющиеся странами НАТО, смогут в будущем решить этот вопрос.

Осенью прошлого года газета The Globe and Mail сообщила, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе Азербайджан мог использовать турецкие беспилотники, на которых установлено канадское военное оборудование.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны начали расследование возможного использования канадского военного оборудования в конфликте в Карабахе. В связи с этим Оттава приостановила действие всех разрешений на поставки оружия Анкаре. Теперь после завершения расследования все они отменены.