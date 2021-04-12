Понедельник, 12 Апреля 2021 11:46

АрмИнфо. В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос.

12 апреля 1961 году ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. 12 апреля в мире отмечают день космонавтики.

Как это было представляет в деталях посольство России в Армении: "Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.

На ней собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.

Вместе с Юрием на лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.

"Всё стартовое, заправочное и вспомогательное оборудование стартовой позиции к пуску готово!" - доносится по громкой связи. Остается около десяти минут до пуска. Стрелки часов приближаются к решающей отметке. Следует команда: "Минутная готовность!" Через минуту управление ракетой будет передано автоматике. "Есть стартовая готовность объекта!".

С этой минуты все управление запуском сосредоточено в руках ракетчиков. Космический аппарат полностью готов к выполнению своей исторической задачи! Нервы у всех напряжены до предела. В тишине звучат одна за другой команды руководителя стартовой службы А.С. Кириллова.

"Ключ на старт!" - поворотом специального ключа включается автоматика запуска ракеты. И, наконец, короткая команда: - "Пуск!" - "Подъем!"

- "Есть подъем" - в 9 часов 07 минут московского времени громко кричит оператор центрального пульта управления ракеты.

Освобождаются и расходятся в стороны фермы пусковой установки. От нарастающего гула двигателей бункер дрожит, закладывает уши. - "По-е-ха-ли-и-и!" - вырывается из динамика голос Юрия Гагарина:".