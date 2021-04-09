Пятница, 9 Апреля 2021 19:29

АрмИнфо. Большая группа азербайджанской молодежи организовала в пятницу пикет перед посольством РФ в Азербайджане. Участники акции, представляющие молодежное крыло партии <Мусават> протестовали против применения в ходе Второй Карабахской войны ракет <Искандер-М>, потребовали от России разъяснений.

Как сообщают бакинские СМИ, они также потребовали от российских миротворцев не препятствовать передвижению азербайджанцев в Нагорном Карабахе.Протестующие подняли плакаты с лозунгам: <Россия - руки прочь от Карабаха!>, <Карабах - Азербайджан!>, <Лачин - Азербайджан!>, <Иван - иди домой!>

Полиция не вмешивалась в ход акции.

Участники акции зачитали резолюцию, в которой сказано, что ракетный удар по Шуше ракетами <Искандер-М> стал агрессией против Азербайджана.