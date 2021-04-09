Пятница, 9 Апреля 2021 13:38

АрмИнфо.Вопрос возвращения армянских военнопленных продолжает оставаться как бы "ахиллесовой пятой" для армянского общества и любое упоминание его вызывает крайне болезненную реакцию и зарождает надежды на скорое разрешение этого вопроса.

Очередная такая надежда загорелась в сердцах родных и близких военнопленных, когда ряд СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о том, что группа военнопленных возвращается на родину спецбортом главы миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабаха Рустама Мурадова.

Так, сначала информацию о прибытии группы военнопленных сообщила депутат от правящего "Мой шаг" Назели Багдасарян. Эту новость тут же подхватили и растиражировали провластные СМИ. Затем, информацию подтвердила и пресс-секретарь премьер-министра РА Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Всё бы ничего, однако, буквально через пару часов состояние радости ожидания в обществе, сменилось гневом и апатией. Выяснилось, что самолет приземлился на столичном аэродроме Эребуни без военнопленных. Родители, ожидающие своих детей у аэродрома, пригрозили присоединиться к родителям пропавших без вести военнослужащих, которые с утра 8 апреля заблокировали входы и выходы из здания Минобороны Армении.

И здесь возникает вполне логичный вопрос зачем, какую цель преследуют лица из правящей свиты, растиражировавшие данную информацию? Результат ли это некомпетентности и безответственности, или же плохая осведомленность, или всё же это целенаправленные действия, преследующие популистские цели или, во что не хочется верить, все это

- часть какой-то игры? Ведь, вышеуказанные лица просто не могут не понимать всю чувствительность этого вопроса для армянского общества, которое вот уже 5 месяцев не может выйти из глубокого шока, в котором оказалось по результатам осеней войны в Карабахе.

На фоне разразившегося скандала с пустым самолетом уже саркастично воспринимается заявление офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна о том, что мол возвращение армянских военнопленных, к сожалению, снова откладывается, поскольку 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не выполняется противником, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса. "Переговоры продолжаются при посредничестве российской стороны, и мы надеемся, что азербайджанская сторона в конечном итоге будет уважать подписанное заявление и выполнит гуманитарное соглашение, тем самым способствуя установлению стабильности в регионе", - отметили в офисе Авиняна.

И тут складывается впечатление, что у властей Армении всё как в известной русской поговорке "Голова не знает, что делают руки". Одни делают заявления непонятно с какой целью, другие затем вынуждены оправдываться и пытаться "спустить на тормозах".

К этому заявлению, как по заказу подоспела и позиция азербайджанской стороны. Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем ОИС Юсифом бин Ахмедом аль-Осаймином, заверил мол, что суть представляемой Арменией темы о военнопленных иная и азербайджанская сторона вернула всех военнопленных Армении - более 70 человек. При этом он добавил, что 62 добровольца, задержанные ВС Азербайджана в декабре 2020 года - это "террористы", и в их отношении возбуждено уголовное дело и они будут осуждены по законам АР, и это вопрос закрыт для азербайджанской стороны.

Но, Байрамов почему-то умолчал, что в Азербайджане более 62 армянских военнопленных. Ведь только по подтвержденным данным представительства РА в ЕСПЧ, Азербайджан продолжает незаконно удерживать у себя порядка 200 военнопленных и гражданских лиц, но правозащитники склонны считать, что это число может доходить до 300-400 человек.

И если еще понятно, чего азербайджанская сторона пытается добиться от России, спекулируя и фактически шантажируя ее этим вопросом, то пока не понятно, чего добиваются власти Армении.

Ведь вполне логично, что различные спекуляции по этому вопросу подрывают и российский авторитет в регионе. Фактически, это демонстрирует пока еще бессилие российской стороны добиться прорывных решений по этому вопросу, на фоне той ответственности, которую она взяла на себя в рамках трехстороннего документа.

А прозападные силы, действующие в Армении, только и ожидают подобного рода "косяков", чтобы в очередной раз бросить камень в "российский огород". Возникает вопрос, зачем армянским властям подобными, поспешными действиям компрометировать своего союзника?

Так же непонятно, почему Армения не обеспечила гарантии для возвращения своих военнопленных. Власти Армении не могли не знать, что для руководства Азербайджана было принципиально возвращение двух диверсантов Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных на длительные сроки в Нагорном Карабахе, в том числе и за убийство несовершенного в Карвачарской районе. Возникает вопрос, почему вышеуказанные лица были первыми переданы Азербайджану в рамках трехстороннего соглашения. Почему, армянские власти не оставили их в качестве <заложников> для гарантирования возвращения всех армян, содержащихся у азербайджанской стороны. Или если Баку настаивал на их первоочередном возвращении, то почему Ереван не настоял на том, чтобы одного диверсанта передать в начале процесса, а второго вернуть лишь после того, как все пленные, удерживаемые в Азербайджане, будут репатриированы.

Важным вопросом в этом разрезе остается и совершенно неоправданное согласие армянской стороны на работу так называемой совместной комиссии, призванной прорабатывать вопрос открытия коммуникаций. О каком сотрудничестве по одному из пунктов соглашения можно вообще вести речь, если противная сторона полностью игнорирует столь важный другой пункт об обмене "всех на всех", пункт, безусловно, основополагающий в контексте создания в регионе, хоть и хрупкой, но атмосферы взаимного доверия, без которого, ни о каком сотрудничестве говорить не приходится. Без политики увязки этих двух пунктов перспектив разговора с династическим режимом Алиева быть не может, с режимом, пригласившим на войну с карабахцами международные террористические структуры.

И непонятно, почему вообще информация о процессе возврата военнопленных должна исходить через "Фейсбук" от каких-то неуполномоченных близоруких депутатов, возомнивших из себя больших политиков, сующих носы не в свои дела, когда на то существует МИД, Минобороны, СНБ? Или Фейсбук на самом деле становится главной площадкой по управлению государством!?

И пока мы в поисках разгадок всех этих многочисленных неудобоваримых для нормального здорового разума вопросов и наблюдаем за очередными спекуляциями по этому вопросу, родители пленных и военнопленных тихо сходят с ума от безысходности, в которой они оказались. Они продолжают обивать пороги правительственных учреждений и посольства России в Армении, надеясь, что может быть, если не армянская <бесхребетная позиция>, то хотя бы российское упорство и железная воля вернет нам наших людей.