Пятница, 9 Апреля 2021 13:33

АрмИнфо. Отказываться от повестки международного признания факта Геноцида армян в Османской Турции Армения никоим образом не собирается. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Нарек Зейналян.

"Подобного вопроса в нашей повестке просто нет. Однако, это отнюдь не означает, что Армения не испытывает необходимости в нормализации отношений с соседней страной. Мы должны понимать всю сложность развития "закрытой" страны. И здесь необходимо отметить, что Турция никогда не выставляла вопрос Геноцида в качестве предусловия на пути установления дипотношений с Арменией", - заметил он.

Согласно Зейналяну, Анкара в качестве единственного предусловия на пути открытия границ с Арменией и установления дипотношений всегда выдвигала лишь арцахскую проблему. По его оценкам, несмотря на то, что от окончательного разрешения проблема Арцаха все еще далека, в определенном смысле о разрешении все же можно говорить уже сегодня.

В этом свете, парламентарий выделил нерешенность, отсутствие реализации права арцахцев на самоопределение, вопроса независимости Арцаха. При этом, сам процесс урегулирования, на его взгляд, движется вперед. В частности, в направлении разблокирования региональных коммуникаций. "Иными словами, определенные действия в этом направлении уже реализуются. И параллельно нам необходимо пытаться идти в направлении формирования нормальных отношений и с другими нашими соседями", - считает он.

"Давайте четко разделять суть наших предложений и не представлять желаемого некоторыми кругами за действительное. Мы никоим образом не предлагаем Турции дружеских отношений. Мы предлагаем лишь нормализацию этих отношений. И мы надеемся, что нам удастся сформировать отношения позволяющие открыть армяно- турецкую границу. После чего жить в одном регионе как нормальные соседи. Оправдаются ли наши надежды покажет время", - подытожил Зейналян.