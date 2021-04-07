Среда, 7 Апреля 2021 18:50

АрмИнфо.Армении нужны более миллиона доз вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пашиняна, российская вакцина в деле уже доказала свою эффективность и для Армении важно приобрести ее. Премьер сообщил, что 8 апреля в Армению прибудет новая партия российской вакцины - 15 тысяч доз. "Но мы нуждаемся больше чем в 1 млн доз", - заявил он.

"Разумеется, по всем этим вопросам мы переговорим самым подробным образом. Внимательно отнесемся ко всем вопросам, которые вы считаете необходимым к обсуждению", - заверил российский президент.

Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине. "У нас производство раскручивается. Думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российских потребителей. Объём производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - подчеркнул президент РФ.