Среда, 7 Апреля 2021 18:49

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в РА.

Никол Пашинян выступил с подобным предложением в контексте стратегических инвестиций 7 апреля в Москве в ходе встречи с лидером РФ.

Отметим, что стратегическая программа развития энергетики Армении до 2040 года предусматривает повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС после 2026 года, а в перспективе и строительство новой АЭС.

Между тем, надо подчеркнуть, что Европейский Союз ранее неоднократно призывал власти Армении закрыть Армянскую АЭС в целях безопасности, однако реальной альтернативы замещения трети генерирующих мощностей страна пока не имеет. -