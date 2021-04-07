Среда, 7 Апреля 2021 11:24

АрмИнфо. Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит армянской стороне дополнительно $1,000,000 для содействия в предупреждении COVID-19.

Как сообщает пресс-служба USAID, на сегодня общий объем финансирования, предоставленного Агентством Армении для борьбы с COVID-19, составляет более $11 миллионов.

Он включает чрезвычайное финансирование для удовлетворения неотложных потребностей в области здравоохранения, а также для смягчения вторичных и третичных последствий эпидемии для демократического развития и экономического роста.

USAID направит вышеуказанные средства ЮНИСЕФ для поддержки эффективного внедрения и распределения вакцины COVID-19 в Армении в соответствии с Национальной программой распределения вакцин.

"На протяжении всей эпидемии Соединенные Штаты работали с Арменией в борьбе с COVID-19. Благодаря этой новой помощи мы продолжим работать вместе, чтобы преодолеть COVID-19 и подготовиться к дальнейшим угрозам общественному здоровью", - сказала посол США в Армении Линн Трейси.

Также подчеркивается, что с момента вспышки эпидемии Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Арменией для усиления ответных мер общественного здравоохранения на COVID-19. Это партнерство включает наращивание лабораторного потенциала, управление чрезвычайными ситуациями, обеспечение базового оборудования, поддержку уязвимых домохозяйств и детей, содействие кризисной коммуникации правительства Армении, усиление готовности к чрезвычайным ситуациям, а также содействие устойчивости малого бизнеса, гражданского общества и средств массовой информации с помощью грантов.