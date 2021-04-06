Вторник, 6 Апреля 2021 19:31

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Ереван принял решение о прекращении уголовного преследования согласно статьи 300.1 Уголовного кодекса РА (Свержение конституционного строя) в отношении 2-го президента Армении Роберта Кочаряна.

Кроме того, обвинения сняты также с экс-генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Избранная в отношении последних мера пресечения отменена, их имущество освобождено из-под стражи.

Однако Роберт Кочарян и занимающий в 2008 году должность главы аппарата президента Армен Геворгян продолжают фигурировать в уголовном деле о получении взятки в особо крупных размерах.

Напомним, что в конце марта Конституционный Суд Армении признал неконституционной статью 300.1 УК РА, на основе которой обвинения предъявлено второму президенту Роберту Кочаряну.

Суд постановил, что статья 300.1 УК РА, не соответствует Конституции Армении. Ранее, Роберт Кочарян обратился в Конституционный суд с просьбой установить законность выдвинутого ему обвинения. Кочарян и др. обвиняются по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя). Статья 300.1 УК Армении признана противоречащей статьям 78 и 79 Конституции Армении.