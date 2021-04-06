Вторник, 6 Апреля 2021 18:32

АрмИнфо. Экс-начальник разведывательного управления Генштаба ВС Армении генерал-майор Аршак Карапетян освобожден от должности советника премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующее решение, согласно официальному сайту правительства, подписал Пашинян 6 апреля.

Отметим, что Аршак Карапетян во время апрельской войны 2016 года занимал должность начальника разведывательного управления Генштаба ВС Армении. Практически сразу после приостановки фазы военных действий в апреле 2016 года последний был отстранен от должности. Однако, через полтора года Карапетян был назначен на должность военного атташе при посольстве Армении в России. После революции в декабре 2018 года он был назначен советником премьер-министр Армении Никола Пашиняна. По словам уже экс-руководителя аппарата премьер- министра Эдуарда Агаджаняна, у Пашиняна были достаточные основания для назначения Аршака Карапетяна на эту должность. Карапетян был приглашен и дважды участвовал в заседании комиссии по расследованию событий апрельской войны.