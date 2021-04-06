Вторник, 6 Апреля 2021 18:29

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РИА Новости, что планирует обсудить переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества.

Премьер-министр указал, что считает приоритетом пополнение ВС Армении современным оружием. По его словам, сейчас в армянских Вооруженных силах уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. "Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания", - сказал глава армянского правительства. "Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении. "Они (отношения с Россией.ред.) были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - сказал глава кабмина.