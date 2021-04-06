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 Вторник, 6 Апреля 2021 13:06
Давид Степанян

Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти

Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти

АрмИнфо. Молчание 17-ти в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина о принадлежности Арцаха Азербайджану вполне понятно и вопросов не вызывает. Непонятно молчание властей Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

"Будучи властью, многие представленные сегодня в "17-ти" силы характеризовали ту же продажу российских наступательных вооружений Азербайджану как бизнес, как что угодно, но только не стимулирование азербайджанского реваншизма. И это на фоне того как от подобной абсурдной характеристики происходящего уклонялись даже некоторые круги в самой России. В этом свете, их молчание в ответ на заявления Путина вполне понятно и логично", - заметил он.

По оценкам правозащитника, как предыдущие заявления "бывших" по поводу ВТС Азербайджан-Россия, так и их теперешнее молчание является проявлением естественной люстрации. Происходящее демонстрирует реальную сущность "спасителей государства".  Со "спасителями", согласно Сакунцу, все предельно понятно и ясно. Однако, далеко не все понятно и ясно в связи с отсутствием реакции на все те же заявления российского президента со стороны их преемников.

Отсутствие ответственного за страну номер один - политической власти четкой позиции, отклика относительно далеко не только данных заявлений является, согласно правозащитнику, существенной проблемой. И если молчание "бывших" обусловлено тем, что они все эти годы были властью благодаря именно этому самому молчанию, а их нелегитимность компенсировалась поддержкой Кремля, то молчание нынешних свидетельствует, либо о страхе, либо о серьезной зависимости.

Подобное лишенное достоинства поведение власти Сакунц оценивает как неприемлемое.  По его оценкам, Ереван обязан выступить с заявлением относительно собственного участия в делах и обеспечении безопасности Арцаха. Либо открыто заявить, что отныне просто не является гарантом безопасности и обеспечения права арцахцев на жизнь. Меж тем, отсутствие реакции, мнения, видения власти относительно обеспечения нашей безопасности сводит всю повестку к одному единственному вопросу

- отъема этой самой власти.

"Нахождение у кормила власти является механизмом для разрешения всех этих вопрос и проблем. Соответственно, мы сегодня требуем проявления, реализации власти именно подобным образом. Проведение честных и прозрачных выборов крайне важно. Но не менее важен содержательный подход, прозрачность и обсуждения вокруг общенациональных проблем. Легитимна лишь та власть, которая представляет обществу четкие, предельно понятные и ясные  подходы относительно внешних отношений, управления государством, экономики и конечно безопасности", - подытожил правозащитник. 


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