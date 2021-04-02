Пятница, 2 Апреля 2021 16:13

АрмИнфо.Будучи глубоко в этом убежден, я утверждаю, что через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут. После чего Москва предпримет положительные для нас шаги. В том числе в вопросе Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

"Но сегодня эти интересы не совпадают. Это также приходится констатировать. И что теперь нам из-за этого отказаться от Арцаха? Отказаться потому что президент России Владимир Путин открыто говорит, что Арцах не наш? Думаю, что слова российского президента не могут и не должны быть законом для нашего общества. Необходимо бороться с подобными стереотипами. В противном случае они просто разрушат нашу страну", - считает он.

В этом свете, Григорян отметил, что сегодня любой, противопоставляющий собственное мнение мнению Кремля человек, тем более, политик немедленно обвиняется в антироссийских настроениях. Меж тем, на его взгляд, сам факт отказа признавать Арцах азербайджанским является проявлением проармянской, но никоим образом не антироссийской позиции. И в первую очередь подобные ярлыки пытаются клеить на оппонентов представители "бывших", обвиняющие в русофобии любого кто осмелится утверждать, что вопрос Арцаха никоим образом не решен.

"Я прекрасно понимаю, когда такие импульсы идут из России. Это обусловлено временным, тактическим несовпадением интересов империи с интересами Армении. Но когда такие импульсы исходят из самой Армении

- это просто ужасно. В этом свете, отсутствие отклика со стороны нашего парламента, политических сил на последние заявления российского руководства вызывают крайнюю озабоченность", - подчеркнул он.

В подобных условиях защищать интересы Армении, по оценкам политолога, предстоит армянскому народу - собственным голосом на намеченных на 20 июня внеочередных парламентских выборах. В этом свете, Григорян призывает избирателей голосовать за политические силы, утверждающие о необходимости возобновления работы Минской группы ОБСЕ и призывающие к диверсификации военно-технического сотрудничества, к многовекторности внешней политики. Все это никоим образом не является проявлением антироссийскости. И, в этом свете, на его взгляд, крайне важно отправить соответствующие мессиджи России.