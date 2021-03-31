Среда, 31 Марта 2021 12:02

АрмИнфо.Представления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, чьим идейным соратником в данной позиции является премьер- министр Никол Пашинян, относительно установления отношений с Турцией предельно упрощены. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения Ереванского государственного университета, тюрколог Рубен Мелконян.

"Здесь уместно напомнить об исчезновении с карты мира некоторых государств, чье руководство еще лет 100 назад имело аналогичные упрощенные представления о возможности отношений с Турцией. Не секрет, что Анкара увязывает установление торгово-экономических отношений с Ереваном с отказом Армении от вопроса Арцаха, международного признания факта Геноцида армян и признанием Арменией Карсского договора. Последнее исключит какие-либо территориальные претензии Армении к Турции", - подчеркнул он.

Согласно тюркологу, правительство Пашиняна сегодня двигается именно в направлении удовлетворения данных предусловий, выдвинутых Анкарой. В этом свете, он не исключил возможности появления в обращении документа, в котором Армения прямо или косвенно заявит об отказе от международного признания Геноцида. Разблокирование же армяно­турецких границ, на его взгляд, будет сопровождаться их демаркацией, соответственно, требованием Анкары Еревану об отказе от территориальных претензий.

Весьма неоднозначна для Армении, согласно Мелконяну, и сама перспектива установления торгово-экономических отношений с Турцией. По его прогнозам, все это завершится доминированием турецкого капитала в Армении и как следствие неминуемой аджаризацией нашей страны. И все эти печальные перспективы, на его взгляд, регулярно подкрепляются заявлениями на уровне высшего руководства Армении.

"Таким образом, имея весьма опасные в этом плане законы, я отнюдь не исключаю, что после разблокирования границ, турки начнут активно скупать в Армении землю, дома и гостиницы. Сегодня продать землю в нашей стране не так уж легко, а турки могут себе позволить скупать землю по достаточно высокой цене. Таким образом, отсутствие законодательных барьеров в данном направлении приведет к "мягкому" захвату нашей страны Турцией. И все это не фантастика, все это вполне реальны перспективы. И эта реальность подкрепляется образом мышления и политикой нашего руководства", - подытожил тюрколог.