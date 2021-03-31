АрмИнфо.Представления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, чьим идейным соратником в данной позиции является премьер- министр Никол Пашинян, относительно установления отношений с Турцией предельно упрощены. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения Ереванского государственного университета, тюрколог Рубен Мелконян.
"Здесь уместно напомнить об исчезновении с карты мира некоторых государств, чье руководство еще лет 100 назад имело аналогичные упрощенные представления о возможности отношений с Турцией. Не секрет, что Анкара увязывает установление торгово-экономических отношений с Ереваном с отказом Армении от вопроса Арцаха, международного признания факта Геноцида армян и признанием Арменией Карсского договора. Последнее исключит какие-либо территориальные претензии Армении к Турции", - подчеркнул он.
Согласно тюркологу, правительство Пашиняна сегодня двигается именно в направлении удовлетворения данных предусловий, выдвинутых Анкарой. В этом свете, он не исключил возможности появления в обращении документа, в котором Армения прямо или косвенно заявит об отказе от международного признания Геноцида. Разблокирование же армянотурецких границ, на его взгляд, будет сопровождаться их демаркацией, соответственно, требованием Анкары Еревану об отказе от территориальных претензий.
Весьма неоднозначна для Армении, согласно Мелконяну, и сама перспектива установления торгово-экономических отношений с Турцией. По его прогнозам, все это завершится доминированием турецкого капитала в Армении и как следствие неминуемой аджаризацией нашей страны. И все эти печальные перспективы, на его взгляд, регулярно подкрепляются заявлениями на уровне высшего руководства Армении.
"Таким образом, имея весьма опасные в этом плане законы, я отнюдь не исключаю, что после разблокирования границ, турки начнут активно скупать в Армении землю, дома и гостиницы. Сегодня продать землю в нашей стране не так уж легко, а турки могут себе позволить скупать землю по достаточно высокой цене. Таким образом, отсутствие законодательных барьеров в данном направлении приведет к "мягкому" захвату нашей страны Турцией. И все это не фантастика, все это вполне реальны перспективы. И эта реальность подкрепляется образом мышления и политикой нашего руководства", - подытожил тюрколог.