Вторник, 30 Марта 2021 13:51

АрмИнфо.На сегодняшний день прогнозировать повторение на выборах 20 июня 2021 года убедительной победы Никола Пашиняна на выборах в декабре 2018 года возможным не представляется. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"На мой взгляд, скорее всего, новый парламент запестреет и новыми силами. И наряду с блоком "Мой шаг" в нем, судя по всему, окажется и политическиая сила, возглавлемая экс-президентом Робертом Кочаряном. Не исключается и перспектива формирования нового правительства под аккомпанемент уличных акций протеста, к которым Армении не привыкать. И здесь важно отметить способность армянской политической элиты останавливать внутриполитические конфликты на стадии их перерастания в гражданские противостояния", - подчеркнул он.

При этом, в любом случае, по прогнозам Маркедонова, кто бы ни пришел к власти в Армении, этот кто-то будет решать сегодняшние вызовы и распутывать сложнейшие внешнеполитические головоломки имея чрезвычайно узкое пространство для маневра. Тем не менее, даже на этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, чтобы провести внеочередные выборы. И даже несмотря на поражение в войне, он надеется на них победить.

И, по оценкам аналитика, на данном этапе слабость армянской оппозиции оставляет армянскому премьеру подобный шанс. В этом свете, Маркедонов напомнил захлестнувшие Армению после подисания Пашиняном 10 ноября 2020 года совместного заявления о перемирии в Нагорном Карабахе массовые протесты с требованием его немедленной отставки. И казалось, что премьер не просидит в своем кресле и нескольких дней. Однако, Пашинян смог не только усидеть в своем кресле, но и эффективно контратаковать, вернувшись на улицы с целью мобилизовать своих сторонников.

"То что Пашинян, несмотря на очевидное снижение популярности, по-прежнему остается в Армении политиком номер один, в числе всего прочего демонстрируют и последние соцопросы. И дело тут не столько в личности премьера, сколько в неспособности его оппонентов представить армянскому избирателю адекватную программу действий на сегодня, тем более, на будущее. Еще один фактор - это накопившиеся у армянского избирателя собственные счеты к "бывшим". И здесь уместно напомнить, что тот же Генштаб ВС или президент Армении, требуя отставки Пашиняна, отнюдь не предлагали поддержать "17". А это также является немаловажным индикатором текущих и будущих внутриполитических импульсов в Армении", - подытожил Маркедонов.