Вторник, 30 Марта 2021 11:12

АрмИнфо. Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы, заявила в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное авиасообщение. Иностранцы могут попать в Грузию на самолете, если предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Между тем сухопутные границы Грузии практически остаются закрытыми - через них пропускают либо граждан Грузии, либо иностранцев, если они предъявят документ о полном курсе вакцинации. <Главное, что может подстраховать дельнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка>, - заявила Турнава, передает Грузия-онлайн. Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. В 2019 году туризм в Грузии установил рекорд - количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью остановила свою работу. Доходы в 2020 году от туризма опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Отметим, что армяне занимали третье место по числу визитеров Грузии по итогам 2019 года - 1 365 048 граждан. Ее в статистике опережали только Азербайджан (1 526 619) и Россия (1 471 558). Заметим, что Грузия - это не только страна, где армяне устраивали свой отдых, но и транзитная территория для поездок в Россию.

Днями ранее и глава МИД Армении Ара Айвазян сообщал, что вопрос открытия сухопутных границ находится в центре внимания переговоров между Ереваном и Тбилиси. Он заверил, что прорабатываются варианты скорейшего открытия сухопутных границ между двумя странами.