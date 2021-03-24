Среда, 24 Марта 2021 13:07

АрмИнфо.Активные посреднические усилия России обеспечили предпосылки и перспективные возможности для сотрудничества как внутри Южно-кавказского региона, так и в более широком формате с привлечением действующих интеграционных структур.

Такое мнение выразил доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин в ходе международного круглого стола "Южный Кавказ - новые возможности и перспективы сотрудничества", состоявшегося по инициативе российского Политологического центра "Север - Юг".

"В первую очередь Евразийского экономического союза. Реализация новых транспортных проектов в регионе должна стать базисом и обеспечить импульс инфраструктурному и социальному развитию", - считает российский эксперт. При этом он выразил убеждение, что подписание 9 ноября 2020 года в Москве трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном, Арменией о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и о разблокировании экономических транспортных связей в значительной степени изменило ситуацию в регионе. В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Константин Тасиц анализируя ключевые условия стабильного развития Южного Кавказа с учетом фактора Нагорного Карабаха выделил три важных аспекта: принятие мер по закреплению режима перемирия с исключением возможности эскалации; обеспечение устойчивого инклюзивного экономического развития; решение гуманитарных проблем - вопроса обмена удерживаемыми лицами, возвращения беженцев, сохранения исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха. "В этом процессе особая роль отводится институтам ООН и иных международных организаций, а также институтам гражданского общества заинтересованных сторон. Решение упомянутых задач позволит перейти к переговорам о всеобъемлющем политическом урегулировании, к решению особо чувствительного вопроса о статусе Нагорного Карабаха, приемлемого для противоборствующих сторон", - заметил Тасиц.

Меж тем директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамезаде, считает, что, несмотря на сложности переходного периода, новая реальность, которая формируется в регионе, позволяет говорить о перспективах перезагрузки отношений. "И настал момент, когда государства региона должны формулировать позитивную повестку", - сказала Мамедзаде, добавив, что возглавляемая ею структура прорабатывает ряд проектов, связанных с налаживанием коммуникаций между экспертами и медийными сообществами Армении и Азербайджана, в том числе с привлечением российских и грузинских партнеров.

А руководитель армянского ОО <Развитие и интеграция> Арам САФАРЯН подчеркнул, что усилия по прекращению военного противостояния в Нагорном Карабахе показали, что Россия - самый авторитетный и влиятельный игрок на Южном Кавказе, единственная страна из государств-членов Минской группы ОБСЕ, которая может побуждать к активным мирным и гуманитарным действиям противоборствующие стороны. По мнению Сафаряна, эта тенденция должна быть подхвачена структурами публичной дипломатии России для создания платформ диалога и прямых контактов представителей экспертных сообществ, лидеров общественного мнения Азербайджана и Армении с целью восстановления доверия и добрососедских отношений.

Заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ уверен: факту заключения трехстороннего соглашения регион впервые за тридцать лет получил реальные шансы для экономического рывка. Это касается всех стран региона при условии их нацеленности на углубление региональной экономической интеграции. По мнению эксперта, модератором процесса должна выступать Россия. Также он подчеркнул приоритетное значение развития не только транспортно-логистического хаба Южного Кавказа, но и промышленной кооперации по направлениям импортозамещения, развития собственного высокотехнологичного потенциала.

В свою очередь политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе нейтральную позицию Грузии в развитии событий в Нагорном Карабахе, объяснил приверженностью концепции "радикальной европеизации". "Грузия в последние десятилетия активно стремится стать частью Запада и закрывает глаза на то, что творится в регионе", - считает он. А эксперт-экономист Демур Гиорхелидзе делясь своим видением будущего региона, выразил убеждение, что оно заключается в единой экономической зоне Южного Кавказа. Оставаясь разрозненными, государства региона могут утратить субъектность, уверен Гиорхелидзе.

Участник круглого стола сошлись во мнении, что будущее Южного Кавказа укладывается в общемировой тренд регионализации: страны региона должны более активно формировать собственную повестку и на основе взаимного интереса интенсифицировать экономическую интеграцию и внутрирегиональную кооперацию.

Конструктивный обмен мнениями между ведущими экспертами-регионоведами (политологами, экономистами) из Армении, Азербайджана, России и Грузии прошел в атмосфере доверия и взаимопонимания. Участники заседания поддержали инициативу Политологического центра <Север - Юг> по организации диалоговой площадки и выразили заинтересованность в развитии профессиональных экспертных коммуникаций по актуальной повестке Южного Кавказа.