Вторник, 23 Марта 2021 17:31

АрмИнфо.Одной из причин поражения в 44- днейной войне в зоне нагорно-карабахского конфликта стала частая смена руководящего состава Вооруженных сил. Такое мнение в беседе с журналистами выразил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Он констатировал, что последние годы наблюдается частая смена и министров обороны, и начальника Генштаба, командования Армии обороны Арцаха.

"Люди не владея полностью ситуацией и не имея соответствующего опыта, имея плохое представление о военно-политической ситуации, скорее всего, принимали неверные решения. Это касается и начальника Генштаба", - заявил Оганян, добавив, что в кадровой политике и Минобороны Армении, и АО Арцаха сформированы традиции, согласно которым любое увольнение сопровождается тщательным выяснением причин, проводится служебное расследование. Причем расследование проводит старший по званию, чтобы полностью оценить ситуацию.

Оганян отметил, что эта традиция была нарушена, и это все не осуществлялось, ни при увольнении замначальника ГШ Тирана Хачатряна, ни при увольнении самого начальника ГШ Оника Гаспаряна. "Поразительно низкая степень морали - премьер сам же представлял Хачатряна к званию героя, но уволил, не попытавшись лично выяснить деталей происшедшего. Это стало причиной возмущения в армии, в Генштабе. То же касается Оника Гаспаряна. Премьер сам представлял его к званию и должности, затем также грубо снял с занимаемой должности. Это результат произвола одного человека", - убежден Оганян.

По его словам, премьер направил ходатайство президенту, тот его вернул с возражениями. "Сейчас говорят силой права. Глава государства по Конституции президент, отсылает проект указа и обозначает причины. Затем заявляется, что силой права человек снят с занимаемой должности. Весь этот процесс в его нынешнем виде неприемлем", - сказал бывший министр обороны.

Вместе с тем, на уточнение, выиграет или проиграет от этих процессов армия, Оганян сказал, что не может ответить на этот вопрос, поскольку в ВС по этой ситуации должны быть осуществлены соответствующие процедуры. Однако, по его словам, армянская армия - эта та структура, которая способна в короткие сроки выйти из сложных ситуаций.

Оганян считает, что в сложившейся ситуации должна быть создана межведомственная комиссия, которая сможет надлежащим образом оценить ситуацию, среду безопасности и на основе это разработать концепцию развития Вооруженных сил.

При этом он добавил, что изменения могут касаться структуры ВС и некоторых видов вооружения, однако, основы для быстрых действий заложены и могут быть реализованы в короткие сроки.

Возвращаясь к теме причин поражения, бывший министр выразил убеждение, что больнее всего по армии ударило увольнение двух высокопоставленных военных: речь идет о бывших командующих Армией обороны Арцаха Мовсесе Акопяне и Левоне Мнацаканяне.

"Также отрицательно сказались структурные изменения, расширение центрального аппарата и сокращение некоторых боевых частей на определенных направлениях. Занимающее кресло премьера лицо увольняя вышеуказанных лиц заявил, что хочет избавиться от всех "старых". Глава правительства не понимает, что "старые" в военном деле это опыт, боевые способности, мировоззрение, владение театром военных действий. Одновременно сменив министра и начальника ГШ, он создал ситуацию, при которой оба только назначены и не владеют положением вещей. При этом политизируется и должность ГШ", - подытожил Оганян, добавив, что в бытность своего пребывания на посту главы оборонного за 8.5 лет были уволены 135 служащих в звании выше полковника до замминистра, в том числе и из-за коррупционных рисков