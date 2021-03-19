Пятница, 19 Марта 2021 17:46

АрмИнфо.Армения заняла 86 место в Мировом индексе счастья World Happiness Report, расположившись между Берегом слоновой кости и Непалом. Однако за год Армения улучшила свои показатели на 30 позиций, так как в рейтинге счастья 2020 года ока была на 116 позиции.

В текущем рейтинге Армения на четыре пункта опережает Азербайджан и на 22 пункта Грузию, которая заняла 108 место. Россия в свою очередь на 10 пунктов опережает Армению.

В опубликованном сегодня Докладе о мировом счастье за 2021 год говорится, что большое внимание в нем уделяется последствиям COVID-19 и положению людей во всем мире. <Наша цель была двоякой: во-первых, сосредоточить внимание на влиянии COVID-19 на структуру и качество жизни людей, а во-вторых, чтобы описать и оценить, как правительства всего мира борются с пандемией. В частности, мы пытаемся объяснить, почему одни страны добились большего успеха, чем другие>, отмечается в сопроводительном тексте Доклада.

Отметим, что первое место рейтинга занимает Финляндия. На второй строчке находится Дания, а тройку замыкает Швейцария. Финляндия уже 4-й год подряд лидирует в индексе счастья. В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Завершают список Руанда, Зимбабве и Афганистан.

При определении места в рейтинге члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.

Последний Доклад, оценивающий уровень счастья в 149 странах мира, и опубликован накануне Международного дня счастья, отмечаемого 20 марта.

Всемирный рейтинг счастья, подготовленный Центром устойчивого развития (CSD) при Колумбийском университете, основывается на исследованиях Всемирного опроса Гэллапа и Фонда Регистра Ллойда и оценивает уровень удовлетворенности жизнью населения в более чем 150 странах мира в соответствии с Бутанской резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2011 года, в которой национальным правительствам было предложено <уделять больше внимания счастью и благополучию в определение того, как достичь и измерить социально-экономическое развитие>.