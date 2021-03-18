Четверг, 18 Марта 2021 15:06

АрмИнфо.В Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры РА стартовал двухнедельный проект "Шаг к дому", который дает возможность подросткам диаспоры в возрасте 13-18 лет развивать и укреплять свою национальную идентичность и лучше узнать родину.

Согласно сообщению Офиса, программа летнего лагеря стартует 21 июня и продлится до 14 августа. Она пройдет в 4 этапа для 200 юношей и девушек из диаспоры, прибывших из разных уголков мира. Каждый этап будет насыщен интересными мероприятиями, включая курсы восточно-армянского и западно- армянского языков, визиты в исторические, культурные, образовательные учреждения Армении, сельские общины и т.д.

Заявки принимаются от представителей из диаспоры, которые не являются гражданами Республики Армения (за исключением лиц с двойным гражданством) и в предыдущие годы не участвовали в программах "Ари тун" и "Шаг к дому". Все организационные расходы по 14-дневной программе оплачиваются Правительством Республики Армения, включая кемпинг, проживание и питание, осмотр достопримечательностей, встречи и т.д. Однако участникам необходимо самостоятельно приобрести билет в Армению и обратно, а также оплатить двухнедельную туристическую страховку. Заявку на участие можно подавать за неделю до начала каждого этапа.

Для участия в программе "Шаг к дому", необходимо заполнить заявку. По всем вопросам программы обращайтесь на эл.почту: qayldepitun@gov.am или по телефону:+374 10 515-517.