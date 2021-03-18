Четверг, 18 Марта 2021 13:37

АрмИнфо. В Ереване и областях Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны. Решение было принято 18 марта на заседании правительства.

Представляя данный законопроект, министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян пояснил, что на основе международного опыта в этих центрах будут реализовываться программы самостоятельной жизни, бенефициарам будут предоставляться услуги личной помощи, профессионального определения, планирования карьеры и др.

На первом этапе, по его словам, эти центры будут основаны в 6 областях страны, где число граждан с инвалидностью сравнительно больше, чем в других населенных пунктах. Кроме того, принимая во внимание то, что основные услуги предоставляются в Ереване, центры появятся и в наиболее отдаленных от столицы регионах, что позволит обеспечить более широкую к ним доступность.

<Граждане, получившие инвалидность или ранения в ходе Арцахской войны нуждаются в социальном вовлечении и защите прав. Для восстановления функциональности часть из них получат лечение в реабилитационных центрах Еревана, однако этих мероприятий недостаточно для их полноценного вовлечения в социальную жизнь>, - пояснил целесообразность представленного законопроекта Аракелян.

Касаемо протезирования, министр сообщил, что подведены итоги первого этапа соответствующей программы, в рамках которой, согласно

международным стандартам, была проведена комплексная оценка физического состояния нуждающихся в протезировании граждан и их бытовых условий.

В этом контексте глава соцведомства напомнил об имеющейся договоренности с европейскими и американским компаниям по протезированию, в рамках которых граждане будут обеспечены многофункциональными современными протезами, более того, будут приведены в соответствие бытовые условия для полноценного интегрирования последних к новым реалиям жизни.

При этом, как подчеркнул Аракелян, ценовые ограничения исключены. <На основе оценки будет определен вид протеза, в котором нуждается человек, который и будет уставлен без каких-либо ценовых

ограничений>, - подчеркнул он.

Отметим, что по положению на 23 февраля с.г., в результате Арцахской войны 590 человек - участников сражений получили инвалидность. В частности, 1 группу инвалидности получили 82 граждан, 2 группу - 173, и 3 группа инвалидности была присвоена 335 гражданам. Согласно данным Министерства здравоохранения, в протезировании нуждается 150 человек.