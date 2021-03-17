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 Среда, 17 Марта 2021 13:56
Давид Степанян

Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине

Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине

АрмИнфо.Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии, Украине, других территориях, ситуация в которых может иметь влияние на регион Южного Кавказа. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"Геополитическая ситуация стремительно развивается, периодически возникают новые вызовы и угрозы. И я не думаю, что действующие власти способны противостоять всем этим вызовам. Состояние наших Вооруженных сил, по меньшей мере, вызывает вопросы.  Уже несколько месяцев в непонятном состоянии находится статус Армии обороны.  Неизвестно ведутся ли вообще работы в направлении восстановления вооружений армии", - отметил он.

На этом фоне, по оценкам Погосяна, создается впечатление, что власти Армении вообще предпочитают забыть об Арцахе как об излишнем грузе, бремени, определяя новые границы с Азербайджаном посредством GPS. И на этом фоне, общество ежедневно слышит о неспособности Армении обеспечить собственную безопасность собственными силами.

Согласно эксперту, уже создается впечатление, что руководство Армении испортило отношения со странами-союзниками и странами-партнерами предумышленно. И сам факт наличия суверенитета, факт принятия самостоятельных решений отнюдь не означает, что государство не должно при этом учитывать интересы союзников и партнеров. А соблюдение собственных интересов отнюдь не означает, что страна не должна идти на уступки ради дружественных отношений.

"Все это отнюдь не означает, что эти решения мы не принимаем самостоятельно. И именно это означает суверенитет. Однако, когда руководство страны начинает делить мир на черное и белое, подобный взгляд, как правило, завершается разрушением союзнических и даже партнерских отношений. И к великому сожалению, так получается, что даже действия нашей власти во имя Армении увенчиваются негативными для Армении итогами", - подытожил Погосян.


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