Вторник, 16 Марта 2021 12:45

АрмИнфо. С учетом царящих в Вашингтоне антитурецких настроений, сегодня шансы Армении и армянского лобби в направлении достижения успешной реализации армянской повестки представляются максимальными. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт-международник Сурен Саркисян.

"Могу сказать, что прекрасно все это осознавая, Анкара выделила на лоббистские цели достаточно серьезные финансовые средства. Аналогичным путем пытается продвигаться вперед Баку. Однако, даже на этом фоне, в сегодняшней ситуации и антитурецких настроениях в Вашингтоне содержатся все предпосылки для эффективной работы наших лоббистов. И пока что новая администрация США пытается укрепиться на брошенных в течение продолжительного времени предшественниками внешнеполитических позициях", - заметил он.

В этом свете, Саркисян считает по возможности правильное позиционирование в новой атмосфере с целью налаживания эффективной работы со всеми сопредседателями Минской групппы ОБСЕ шагом необходимым для армянских организаций уже сейчас. Что, судя по всем последним заявлениям и действиям, уже делает американский офис "Ай-Дат". Эксперт убежден, что в случае правильной и целенаправленной работы Армении и армянских лоббистов в США, станет возможным зафиксировать существенные результаты.

На этом фоне, Саркисян с сожалением охарактеризовал работу госструктур Армении в США как нулевую. А кандидатура нового посла Армении в США (руководитель парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц - Ред.), на его взгляд, лучше всего остального свидетельствует об отсутствии серьезных шагов Еревана в направлении Вашингтона. Меж тем, все это имеет место на фоне серьезного ухудшения американо­турецких отношений вследствии наличия разногласий по целому ряду векторов и вопросов.

"Относительно той же перспективы признания Соединенными Штатами факта Геноцида армян, особенно на фоне неоднократных заявлений президента Джо Байдена, могу лишь констатировать, что никогда еще для этого не существовало столь благоприятной обстановки как сейчас. И если ранее у США было желание признать Геноцид, но не было политической возможости, то сейчас эта возможность однозначно есть", - подытожил эксперт.