Вторник, 16 Марта 2021 12:45

АрмИнфо. Внеочередные выборы без отставки действующего правительства вряд ли приведут к той развязке внутриполитического кризиса, которая исходит из интересов государства. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Дело в том, что разрядке текущей внутриполитической ситуации могут поспособствовать лишь парламентские выборы, проведенные, как минимум, на уровне декабрьских выборов 2018-го года. Однако, к великому сожалению, сегодняшняя ситуация объективно не позволяет нам провести выборы подобного уровня. Причина очевидна - действующая власть попытается, по возможности, задействовать на выборах административный ресурс", - убежден он.

Бывшая власть и собравшиеся вокруг нее силы в свою очередь, согласно эксперту, задействуют на выборах свои финансовые возможности и, соответственно, рычаги в виде широкомасштабной раздачи на выборах взяток. С учетом же весьма низкой управляемости государственных институтов, избирательным комиссиям, правоохранительным органам и судам, по его прогнозам, вряд ли удастся предотвратить различные нарушения в ходе выборов.

Еще одним фактором, придающим по оценкам Навасардяна, прогнозируемость если не итогам выборов, то условиям их проведения, является пандемия коронавируса. Ожидать в подобных условиях активного участия на выборах в Армении международных наблюдателей, по его мнению, не приходится. Меж тем, именно последние также являются довольно важным обстоятельством в процессе обеспечения контроля над проведением выборов.

Таким образом, проведение внеочередных выборов в подобных условиях, согласно президенту ЕПК, не только не приблизит разрешение внутриполитического кризиса, но и сведет к нулю демократические достижения Армении 2018-го года. Последнее, по его прогнозам, будет иметь для страны уже не только внутриполитические, но и международные последствия. И самым страшным во всем этом, может стать исчезновение всех положительных представлений об Армении как о молодом, демократическом и правовом государстве.