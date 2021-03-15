Понедельник, 15 Марта 2021 14:17

АрмИнфо. Взвинчивать геополитические ставки в направлении Армении и дальше Турция и Азербайджан, судя по всему, не будут. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"Все последние выступления Ильхама Алиева, совместные военные учения у границ Армении, являются однозначной попыткой демонстрации силы со стороны Анкары и Баку с целью закрепить успех, достигнутый по итогам 44-х дней войны. И вот теперь им необходимо продемонстрировать собственную значимость, продемонстрировать невозможность решения вопросов региональной безопасности, экономических и транспортных коммуникаций без учета их мнения", - подчеркнул он.

В Ереване, согласно аналитику, существующие региональные проекты с участием России, Турции и Азербайджана рассматриваются как продолжение военных неудач на карабахском фронте и как проявление очередного армянского отступления. В этом свете, Маркедонов оценивает перспективу практической реализации достигнутых 9-го ноября 2020-го и 11-го января 2021-го года в Москве договоренностей как весьма затруднительную для любой власти в Ереване, вне зависимости от фамилии лидера.

В этом плане Азербайджан, по оценкам аналитика, находится в более выгодном положении, что позволяет его руководству давить на Армению заявлениями, военным учениями вблизи армянских границ и т.д. Целью всего этого является ускоренная и выгодная Баку демаркация-делимитация границы, что позволит приступить к полноценному задействованию транспортных коридоров. При этом, Маркедонов отнюдь не уверен в эффективности и скорой реализации и самой идеи применения экономического инструментария для решения конфликта.

"В любом случае, предрекать очередную войну я бы не стал. Намерения и аппетиты - это одно, а реалии - это все-таки несколько другое. Меж тем, именно реалии в регионе изменились по целому ряду параметров. Одним из которых является пояление российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Таким образом, в любые новые военные действия неминуемо окажутся вовлечены и российские военные. И я не думаю, что подобное взвинчивание ставок может соответствовать интересам Турции и, тем более, Азербайджана. Более того, я не ожидаю турецко-азербайджанского вторжения, как и попытку отторгнуть у Армении часть международно признанной территории", - подытожил Маркедонов.