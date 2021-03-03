Среда, 3 Марта 2021 13:45

АрмИнфо. Отказ Эдмона Марукяна выдвигаться кандидатом в премьеры, и его готовность к подписанию с властью соответствующего меморандума обусловлены резкой сменой ситуации в стране. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян.

Ранее лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян выразил готовность парламентской фракции своей партии подписать с премьер-министром Николом Пашиняном любой меморандум и не выдвигать в случае отставки Пашиняна собственную кандидатуру в премьер-министры. Отметим, что в случае присоединения к этой инициативе второй парламентской оппозиционной партии "Процветающая Армения", парламент может быть распущен, что позволит правящей силе - блоку "Мой шаг" провести внеочередные парламентские выборы.

"Ранее, когда Марукян отказывался следовать призывам блока "Мой шаг", в стране не было противостояния между исполнительной властью и Главным штабом ВС. Сегодня оно есть. Из чего следует необходимость шагов в направлении урегулирования подобной недопустимой ситуации. В данном конкретном случае проведения внеочередных выборов. Премьер-министр довел ситуацию до степени не оставляющей нам иных вариантов. И для нас главным во всем этом являются интересы государства и безопасность нашей страны", - подчеркнул он.

Другого пути в направлении урегулирования и преодоления текущего внутриполитического кризиса в стране, чем парламентские выборы парламентарий не усматривает. При этом, Горгисян подчеркнул, что сам Пашинян к внеочередным выборам совершенно не стремится. А его периодические приглашения оппозиции к выборам являются блефом.

"Политика - искусство возможного. И если мы видим даже самую небольшую возможность вывести страну из создавшейся ситуации, то мы готовы ей следовать. Главное, чтобы это соответствовало интересам государства. Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все", - заявил он.

Комментируя возможность воспроизводства действующей власти посредством применения на внеочередных выборах административного ресурса, парламентарий заметил, что вынужденное применение Пашиняном данного ресурса с целью созыва людей на собственный митинг уже демонстрирует его провал. Соответственно, даже применив этот ресурс остаться у власти он, согласно оценкам Горгисяна, не способен. И "Просвещенная Армения", по его словам, сделает все возможное с целью понизить до минимума перспективы Пашиняна даже оказаться в парламенте следующего созыва.