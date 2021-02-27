Суббота, 27 Февраля 2021 14:48

АрмИнфо. Сейчас жителям Армении приходится выбирать среди тех политиков, которые вызывают у них наименьшее отторжение. Об этом в интервью РБК заявил известный российский предприниматель и филантроп, один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян.

<Это очень опасный момент, когда ты выбираешь не по позитивной повестке, а потому что лишь бы не было того или другого. Я сейчас не хочу давать оценку, потому что это внутренние дела Армении - выбирать себе лидеров. Но вопрос в том, что альтернатива должна быть такая, которую люди должны почувствовать и увидеть, что есть не только одни и другие>, - сказал Варданян. В этом ключе он выразил надежду, что конфликт главы правительства и его оппонентов не приведет к жертвам. В интервью РБК российский предприниматель также отметил, что в Армении все время говорят о прошлом, не обсуждая будущее страны. <Есть вариант, что мы можем стать очень тихим, не очень таким активным местом, где останется 1.5-2 млн. человек, куда из Диаспоры будут присылать те же самые $2 млрд помощи. Люди будут жить лучше, потому что на меньшее количество людей будет приходить больше денег, потому что больше людей уехали. Это будет такая, я сказал бы, страна, похожая на Абхазию>, - предположил Варданян. Бизнесмен назвал такой сценарий <абсолютно реалистичным>, поскольку, по его данным, 200 тыс. человек намерены покинуть Армению уже в текущем году, а еще 200-300 тыс. думают об этом.

Он отметил, что население Республики сейчас составляет чуть меньше 3 млн. человек. <Эти люди голосуют ногами. Они не верят, что они сами или их дети добьются в этой стране успеха>, - считает он. По словам Варданяна, при таком сценарии в стране останутся пассивные люди, которые будут плохо жить, но в целом будут всем довольны. К помощи из-за границы, как отметил бизнесмен, быстро привыкаешь: <Это как наркотик. Как вмененный доход, только здесь не государство тебе выдает, а твои родственники>.

При этом, по мнению Варданяна, все еще возможен другой сценарий, при котором Армения станет уникальным успешным примером взаимодействия государства и общества. Однако в этом случае, как считает бизнесмен, необходимо более активное участие Диаспоры в жизни страны.

<Не просто из Москвы, из Питера, из Парижа или из Лос-Анджелеса критиковать и говорить, как здесь плохо. Или послать небольшую сумму денег и чувствовать, что их совесть чиста. Готовы ли они встать, приехать? Причем приехать не на должности министров, а приехать в деревню>, - задался вопросом Варданян. Он отметил, что речь идет о сотни тысяч человек. <Мы не говорим про несколько десятков топ-менеджеров, которые приедут в Армению и сделают из нее райский уголок. Это изменение всей модели того, что, <ребят, мы здесь сами разберемся, а вы к нам иногда приезжайте, смотрите на гору Арарат, плачьте, кушайте шашлык и уезжайте обратно>, - уверен он.