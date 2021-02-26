Пятница, 26 Февраля 2021 14:50

АрмИнфо. Начало конца карьеры Никола Пашиняна началось с момента его вступления в должность и с момента организации его нового правительства. Конец был предрешен хотя бы фактом того, что Пашинян, имея абсолютную власть и легитимность, не смог объединить элиту, все силы общества, диаспору, чтобы выдвинуть реальную программу развития.

Об этом в интервью международной редакции Федерального агентства новостей заявил экс- премьер-министр Армении, ректор Российско-Армянского (Славянского) Университета Армен Дарбинян.

По мнению ректора РАУ, все остальное было делом времени: <Почти вся думающая часть армянского общества выступила против: от диаспоры до католикоса, от президента до академии наук. В конце концов - Генштаб. Это не <начало конца>, а конец конца. Все закономерно, и чем дальше Никол Пашинян движется в сторону уничтожения армянской государственности, тем сильнее ему противостоят>.

Отвечая на вопрос о том, на чем, в таком случае, держится Пашинян, экс-премьер-министр отметил, что Пашинян держится на страхе армян перед тем, что все может стать еще хуже. Это еще одно доказательство того, что Армения все это время развивалась неправильно.

Между тем, развивая тематику откровенного русофобства команды действующего премьера, Дарбинян подчеркнул, что совершенно неожиданный приход к власти Пашиняна и его команды - итог взаимодействия двух направлений. Во-первых, это непринятие предыдущей власти, и во- вторых - отсутствие взаимодействия между Москвой и Пашиняном до того, как он пришел к власти.

<Я не могу утверждать, чей он агент, но то, что это группа людей абсолютно далека от России и понимания сущности российско-армянского взаимодействия - это факт. И взаимодействие между ним и РФ вынужденное. Пашинян был бы рад в любой момент спрыгнуть с этого взаимодействия>, - считает Дарбинян.

Ректор выразил свое несогласие с тем, что антироссийские настроения в Армении при Пашиняне получили толчок. <Россию боятся только те, кто ее не знает. И те силы на Западе, которые находятся в тисках антироссийской пропаганды, они не знают России. А значит, они боятся ее, и возникает тот самый элемент русофобии. Команда Пашиняна совершенно точно не знает Россию, не понимает сущности и приоритетов российско-армянского союза, и поэтому становится антироссийской или, если хотите, русофобской. А что касается армянского общества, то антироссийские настроения в Армении настолько мизерные, что в процентном соотношении их можно считать статистической погрешностью>, подчеркнул Дарбинян.

Он отметил, что стране просто не повезло, что произошла так называемая <бархатная> революция, а на самом деле - <цветная> революция, и к власти пришли люди, не знакомые с Россией. Это не означает, что их деятельность может каким-то образом увеличить процентное соотношение русофобов среди армян. Более того, провальная деятельность Пашиняна увеличит сторонников России в Армении.

Говоря о влиянии <Сороса> на армянскую политику и на Армению в целом, ректор РАУ отметил, что Никол Пашинян лично и его команда взаимодействует с этими организациями, причем делают это публично. Люди, связанные с Соросом, получают высокие должности в системе госуправления. Все это, разумеется, приводит к увеличению воздействия этих организаций на внутриполитические и внешнеполитические решения. <Скажу больше, Армении надо последовать примеру Венгрии и закрыть все эти фонды Сороса к чертовой матери. Они способствуют дестабилизации обстановки в стране и не помогают системному, правильному, нужному развитию Армении>, - отметил Армен Дарбинян.