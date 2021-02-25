Четверг, 25 Февраля 2021 20:28

АрмИнфо. Минобороны Российской Федкрации с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами РА ракеты комплексов «Искандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - заявили в Минобороны.

В источнике отмечено, что, судя по всему, премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. «Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе", - говорится в сообщении.