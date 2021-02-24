Среда, 24 Февраля 2021 17:20

АрмИнфо. Бесконтактные и безналичные платежи прочно закрепились в нашей жизни и делают процесс покупок проще и удобнее. Большой вклад для развития данного направления вносит бизнес-альянс Idram и IDBank, а система бесконтактных QR-платежей Idram является лидирующей платформой такого рода на рынке Армении.

Однако есть сегменты рынка, где использование наличных, казалось бы, должно сохраняться ввиду специфики. В частности, речь идет о чаевых в ресторанах и кафе. Но в Idram уверяют, что при оплате через QR и эту популярную функцию им удалось перевести на безналичную почву, и, более того, цифровые чаевые уже сейчас успешно работают и развиваются. Мы решили поговорить подробнее об этой возможности с Коммерческим директором Idram Григорием Йоляном.

- Г-н Йолян, расскажите, пожалуйста, что такое цифровые чаевые

Уверен, очень часто каждый из нас сталкивался с желанием оставить чаевые официанту после приятного времяпровождения в кафе и ресторанах. Это уже некая традиция во всем мире и определённое правило хорошего тона, когда ты доволен обслуживанием и хочешь за это отблагодарить официанта. И зачастую эти чаевые при безналичной оплате приходится платить наличными, что согласитесь, не очень удобно: посетителю ресторана приходиться держать при себе определенное количество наличных, разменивать их для оплаты чаевых. И многие наши пользователи обращали на это внимание. Развивая нашу систему бесконтактных платежей по QR и NFC мы задумались о решении, которое позволит сделать опыт оплаты полностью бесконтактным как при оплате счета, так и при выдаче чаевых. И я с радостью констатирую, что это нам успешно удалось, и с начала пандемии мы активно развиваем эту возможность для наших пользователей в постоянно увеличивающемся количестве кафе и ресторанов, где действует наша бесконтактная оплата по QR. При оплате счета в приложении клиенту предлагается выбрать стандартный процент чаевых 5%, 10%, 15%, либо клиент сам может ввести желаемую сумму, которая пойдет в счет чаевых официанту.

- И эта сумма списывается вместе со счетом?

Для клиента процесс оплаты остается таким же, никаких дополнительных действий не требуется, а система уже внутри разделяет счет ресторана/кафе и счет чаевых, списывая сумму от клиента: ресторан получает свою часть, а официант-свою.

- У вас на данный момент более 4400 точек оплаты по QR/NFC и более 1000 из них это популярные кафе и рестораны в Армении. Почему же данная функция появилась еще не во всех местах?

Здесь нужно заметить, что технически данную функцию мы можем подключить во всех точках оплаты с динамическим QR, в частности, в тех местах, где наш QR фигурирует прямо на счете, который вам приносят в кафе и ресторанах. Однако для подключения функционала еще нужно согласие самой точки оплаты. У каждого нашего партнера (кафе, ресторана) своя политика и стандарты поощрения официантов. Наша задача - предлагать современные удобные функции бесконтактной оплаты, партнеры сами решают, где им целесообразнее подключать. Однако для нас, как финтех компании и провайдера бесконтактных и безналичных платежей, которым пользуются сотни тысяч клиентов каждый месяц, важно постоянно улучшать повседневный клиентский опыт пользователей. Мы видим, что опыт клиентов в точках оплаты, где возможны электронные чаевые, гораздо лучше. Получаем множество запросов от этих клиентов с просьбой расширить количество точек с такой возможностью. Здесь нужно отметить, что и наши партнеры, кафе и рестораны ориентированы на улучшение сервиса для своих клиентов, поэтому здесь наши интересы совпадают. И количество точек оплаты с функцией электронных чаевых постоянно растет.

- Насколько популярна данная функция у клиентов?

Мы внедрили функционал в первой точке еще до пандемии, в конце 2019 года, однако именно во время пика пандемии начали активно подключать к функции кафе и рестораны, соответственно услуга начала набирать популярность примерно год назад. В случае любого нового функционала обычно требуется время, пока клиенты попробуют, привыкнут. Но с электронными чаевыми процесс занял существенно меньше времени: услуга была действительно востребована, и сейчас ею ежемесячно пользуются уже тысячи довольных клиентов, а число объектов, где услуга возможна, динамично увеличивается: и клиенты, и рестораны уже действительно смогли оценить удобство и преимущества данной функции.

- А есть ли еще провайдеры бесконтактных платежей, кто внедрил возможность электронных чаевых на рынке?

Насколько я знаю, реально внедренного работающего решения, подобного нашему, на данный момент на армянском рынке нет. Но здесь вопрос не только о рынке Армении: сегодня в мире насчитываются единичные пилотные проекты по электронным чаевым, этот сегмент только набирает обороты. Я рад, что мы и здесь среди пионеров рынка.

- Что требуется для того, чтобы внести систему Idram как способ оплаты, или если в данном ресторане/кафе уже возможны платежи через Idram, то как подключить систему электронных чаевых?

Чтобы получать платежи через систему Idram, менеджменту ресторана/кафе необходимо только связаться с коммерческим отделом Idram. Интеграция системы выполняется с легкостью, без лишних хлопот, в короткий срок времени. Что касается активации услуги чаевых, то это тоже выполняется очень быстро, особенно, если в данном месте уже есть возможность оплаты через Idram, нам остается только активировать услугу и дать возможность ресторану/кафе предоставлять своим клиентам услугу бесконтактных платежей. В случае необходимости команда технической поддержки Idram-партнеров готова проконсультировать Вас и ответить на Ваши вопросы. С нами можете связаться по номеру 060 707 700 или через электронную почту ask@idram.am каждый день с 09:30 по 00:30 часов.