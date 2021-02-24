Среда, 24 Февраля 2021 16:27

АрмИнфо. Грузия с 1 марта открывает въезд граждан Армении в Грузию воздушным путем.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, сегодня межведомственная координационная группа Грузии по борьбе с коронавирусом приняла решение, что с 1 марта открывает въезд граждан Армении в Грузию воздушным путем.

"Граждане Армении по прибытии в Грузию обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР- тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну", - подчеркнули в посольстве.

Отметим, что въезд граждан РА в Грузию воспрещен с 16 марта 2020 года из-за ограничительных мер, введенных грузинским правительством на фоне пандемии коронавируса нового типа. Исключения касаются лишь тех граждан РА, кто занимается грузоперевозками.