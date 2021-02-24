Среда, 24 Февраля 2021 11:27

АрмИнфо.Выступления экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна говорят одно, меж тем как факты говорят совершенно другое. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

"Могу утверждать, что ни тот, ни другой никогда не стремились к урегулированию конфликта вокруг Арцаха на основе компромиссов, являясь сторонниками сохранения статус-кво. Кочарян и Саргсян прекрасно осознавали, что реализация любого из существующих все эти годы вариантов урегулирования противоречит их собственным интересам. Ведь оба пришли к власти, удалив от нее в 1998-м Левона Тер-Петросяна на основе максималистских подходов к урегулированию конфликта", - подчеркнул он.

Отталкиваясь от данных реалий, аналитик оценивает всю стратегию Кочаряна и Саргсяна по Арцаху как сохранение статус-кво на протяжении обоих десятилетних сроков их легислатуры. Об этом говорит анализ политики реализуемой обоими президентами в области обороны и международных отношений. Все было направлено на затягивание статус-кво, а не на концептуальное решение проблемы.

Сегодня экс-президенты, по оценкам Сафаряна, всеми силами уклоняются от признания данных реалий, что в первую очередь объясняется их стремлением оттянуть неизбежную войну и подбросить ее в карман преемников. Меж тем, общество сегодня уже прекрасно знает, что, начиная с определенного периода, в изменении статус-кво оказалась заинтересована и Москва. О чем в те же дни 44-х дневной войны неоднократно и вполне недвусмысленно заявляли российский президент и глава МИД.

Как результат сегодня Кочарян и Саргсян, согласно Сафаряну, не могут признаться в собственных многолетних усилиях, и всевозможных ухищрениях по оттягиванию неминуемой уже тогда войны. Признав это, они попросту подтвердят уже существующую в обществе версию, согласно которой, оттягивая войну, они оба лишь перенесли ее на 2020 год.

"Разумеется, все это их серьезно беспокоит. Соответственно, тот же Серж Саргсян сегодня всеми силами пытается представить себя как сторонника компромиссного урегулирования конфликта. Однако, факты говорят о противоположном. Как минимум, с 2011 года, когда Саргсян дал согласие на казанский вариант урегулирования конфликта, общество об этом он не проинформировал. Он даже не попытался представить обществу казанский вариант. И он никогда не говорил о, подразумевающей компромисс, сути переговоров с обществом", - подытожил глава Общественного совета.