Вторник, 23 Февраля 2021 23:28

АрмИнфо. Единственным состоявшимся институтом в Армении до 2018 года был институт системной коррупции. Такое мнение выразил в беседе с 1-ым телевизионным каналом выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о почему процесс коренных преобразований в стране так затягивается, Пашинян подчеркнул, что с приходом к власти в 2018 новое правительство буквально «опешило» от того, что выяснилось, государственные структуры не в состоянии были нормально функционировать вне этой устоявшейся коррумпированной системы. И фактически, когда удавалось нейтрализовать здесь или там эту системную коррупцию, по факту государственная система управления сталкивалась с вакуумом. Так было, как отметил Пашинян, почти во всех областях и поэтому приходилось порой мириться и с осторожностью подходить к тем или иным вопросам с тем чтоб не нарушить систему управления государством, не ломать ее всю.

В этом плане Пашинян подчеркнул и его отношение к оборонной системе страны. Он отметил, что именно поэтому, подходя с большой осторожностью к революционным преобразованиям в армии, он фактически не стал ее ломать и назначил на пост министра обороны человека, который до этого уже являлся заместителем руководителя военного ведомства опять-таки со статусом министра.

Продолжая эту мысль с точки зрения того, что третий президент РА Серж Саркисян обвинил его в отказе от следования разработанному и принятому плану закупок вооружения, что стало одной из причин проигрыша в 44-х дневной войне, Пашинян назвал это мнение «отверженного» как не соответствующее действительности. (Пашинян в своем интервью называл Сагрсяна исключительно термином «отверженный», видимо, после того, как Саргсян предпочел называть его исключительно «капитулянтом» - Ред.) По словам премьер-министра, правительство и Минобороны продолжало следовать плану закупок вооружений, и более того, даже видя, что каналы поставок этих вооружений были слишком сомнительны и коррупционные по сути, не стали их ломать в условиях отсутствия альтернатив. Именно это обстоятельство как осторожно выразился Пашинян и стало причиной, что не всегда партнеры страны выполняли свои обязательства лучшим образом. И тем не менее, как подчеркнул премьер, новое правительство на четверть увеличило бюджет оборонного ведомства, на 20% объемы закупок вооружений. Деньги эти шли как на закупку военных средств, так и на повышение зарплат офицерского состава, улучшение социального положения военнослужащих и многое другое.

Возвращаясь к теме о реформах, Пашинян подчеркнул, что они должны быть выверенные, долгосрочные и серьезные, поэтому спешить с ними нельзя, так как это может иметь, напротив, отрицательные последствия, тем более в условиях, при которых нейтрализуется главная движущая сила прошлого – системная коррупция. В качестве положительного примера реформ, Пашинян привел борьбу с монополиями в стране. Теперь, все знают, что в стране нет «квот» на ввоз и вывоз той или иной продукции, каждый импортер и экспортер волен и совершенно свободен в вопросах импорта и экспорта любой продукции.

Говоря об экономическом состоянии страны (ВВП Армении просел по итогам 2020 года на 7,6% - Ред), премьер заметил, что такое положение связано не только с войной, но и с тяжелой ситуацией, сложившейся в стране из-за коронавирусной пандемии. Он считает, что в условиях быстро распространившегося вируса, трудно было в минувшем году что-либо прогнозировать, но тем не менее, правительство неплохо справилось с задачей. Если в прошлом году правительство обвиняли в том, что оно не справляется, и в Армении число заболевших бьёт рекорды, то уже сегодня, когда во многих странах складывается очень тяжелая ситуация и много летальных случаев, становится ясно, что Армения в этом плане оказалась намного более безопасной и ситуация с коронавирусом подконтрольна.

Пашинян напомнил оппонентам, что несмотря на произошедшие в стране «революционные события» в 2018 году, экономический рост не прекращался, а через год по итогам 2019 года Армения получила беспрецедентный за последние 10 лет рост ВВП (7.6% - Ред.).

С точки зрения важности дальнейшего развития экономики Пашинян подчеркнул, что его мнение о возможностях задействования крупного инвестиционного проекта – запуска Амулсарского золотоносного месторождения - остается неизменным. По его мнению, в этом вопросе остается важным компонент экологической безопасности, и, если он решен, что Амулсар должен заработать. Он напомнил, что ранее не раз отмечал, что развитие туризма в стране хоть и важный, но не совсем стабильный сегмент, особенно в случае форсмажорных ситуациях таких как война, и поэтому страна должна иметь серьезные источники валютных поступлений. В этом плане, он выразила мнение, что Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован.