Вторник, 23 Февраля 2021 17:35

АрмИнфо. Комитет гражданской авиации Армении, по сути, подтверждает факт угона самолета Боинг 737 с армянской регистрацией.

Ранее, бывший советник премьер-министра Акоп Чагарян на своей странице в Facebook написал, что 21 февраля Комитет гражданской авиации получил телеграмму из Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов о захвате самолета Боинг-737 с армянским регистрационным номером EK-FAA. Самолет вылетел из Таллина (Эстония), и должен был приземлиться в Ереване. Но вместо этого в воздухе было принято решение отправиться в Объединенные Арабские Эмираты на техническое обслуживание. Из-за технической неисправности он приземлился в Тегеране.

Между тем, согласно сообщению Комитета гражданской авиации РА, размещенного на его странице в Facebook, на борту указанного самолета пассажиров не было, а пилоты были гражданами иностранных государств. "Полет носил технический характер, информация о посадке находится на стадии расследования. Комитетом ведется расследование по вопросу несанкционированного взлета и несанкционированной посадки. Исходя из интересов следствия, комитет об окончательных результатах уведомит после завершения следствия", - говорится в сообщении Комитета.

Любопытно, что ранее ведомство сообщало, что не получало от соответствующих органов официально подтвержденной информации об угоне, о чем сообщили СМИ 22 февраля. В то же время, Комитету известно о местонахождении самолета и в настоящее время ведомство тесно сотрудничает с авиационными властями соответствующих стран.